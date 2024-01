Tuleeko Orbánista Euroopan ”keisari”? Brysselissä pelätään skenaariota, jossa hän hallitsee EU:n neuvoston puheenjohtajuutta

Neuvoston nykyinen puheenjohtaja asettuu ehdolle Euroopan parlamentin jäseneksi toukokuun vaaleissa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on vahvistanut asettuvansa ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Jos hänet valittaisiin, puheenjohtajuus jäisi avoimeksi, ja nykyisten sääntöjen mukaan vuorossa oleva puheenjohtajavaltio – vaalien jälkeen Unkari – toimisi kokousten puheenjohtajana.

Charles Michel on vahvistanut useille belgialaisille sanomalehdille, että hän asettuu ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Eurooppa-neuvoston nykyinen puheenjohtaja on asettunut ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.

Virka luotiin vasta vuonna 2009, kun Lissabonin sopimus toi sen Euroopan unioniin. Pysyvän puheenjohtajan rooli otettiin käyttöön juuri siksi, että EU:n tavoitteissa voitaisiin varmistaa ”jatkuvuus”. Pääasiallinen kritiikki on kuitenkin se, että se heikentää moninaisuutta ja jäsenvaltioiden tasapuolista edustusta – vaikka se luotiin juuri näiden tavoitteiden varmistamiseksi.

”Tätä skenaariota – hillitön Orbán hallitsisi neuvostoa kuuden kuukauden ajan heti vuoden 2024 eurovaalien jälkeen – useimmat 26 muun EU-maan johtajat haluaisivat epätoivoisesti välttää, kun otetaan huomioon niiden ja Orbánin väliset kärjistyneet jännitteet, jotka johtuvat esimerkiksi unionin tuesta Ukrainalle ja Unkarin oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta”, Politico kirjoittaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitsee Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä. Seuraava puheenjohtaja valitaan kesäkuussa, seuraavan toimielinkauden aikana, yhdessä muiden johtavien virkojen nimitysten kanssa.

Eurooppa-neuvoston työjärjestyksessä määrätään, että jos puheenjohtajan toimikausi päättyy, hänen tilalleen valitaan tarvittaessa seuraajan puuttuessa se Eurooppa-neuvoston jäsen, joka edustaa sitä jäsenvaltiota, joka toimii puolivuosittain neuvoston puheenjohtajana.

Neuvoston toimittajille lähettämän tietopaketin lopussa kuitenkin korostettiin, että näitä sääntöjä voidaan muuttaa yksinkertaisella enemmistöllä. Jos siis Viktor Orbánista aiheutuva pelko iskee, koko menettelyä voidaan muuttaa.

Lähde: Remix, Politico, Magyar Nemzet