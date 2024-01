”Tulevaisuudessa muslimit muodostavat enemmistön monilla elämänaloilla”, sanoo Orbánin pääneuvonantaja

Laajassa haastattelussa saksalaisen Die Welt -lehden kanssa György Bakondi varoitti, että epäonnistunut saksalaisjohtoinen maahanmuuttopolitiikka on johtanut lisääntyneeseen terrorismin riskiin ympäri Eurooppaa, ja sanomalehti myönsi, että Unkarin tiukka lähestymistapa laittomaan maahanmuuttoon on tulossa eurooppalaiseksi valtavirraksi.

Länsi-Euroopan poliittisen islamin leviäminen on ollut mahdollista epäonnistuneen, saksalaisjohtoisen maahanmuuttopolitiikan ansiosta, joka on johtanut lisääntyneeseen terrorismin riskiin mantereella, varoittaa Unkarin pääministeri Viktor Orbánin pääneuvonantaja.

Haastattelussa saksalaisen Die Welt -lehden kanssa György Bakondi arvosteli sitä, miten Länsi-Euroopan hallitukset eivät vain sivuuttaneet, vaan aktiivisesti kannustivat laittomaan maahanmuuttoon vuoden 2015 pakolaiskriisissä, ja väitti, että mantereen tulevaisuus on epävarma ilman radikaalia U-käännöstä maahanmuuttopolitiikassa.

Lehti, jota pidetään yhtenä Saksan johtavista sanomalehdistä, väittää, että Unkarin eristäytynyt lähestymistapa maahanmuuttoon on ”erittäin kiistanalainen”, mutta myöntää, että ”yhä useammat Euroopan maat eivät vain ota Unkarin rajoitteita malliksi, vaan suunnittelevat myös tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa”.

Die Welt -lehden toimittajan Zara Rifflerin kysyessä Unkarin rajatilanteesta äskettäisen Unkarin tiedusteluraportin jälkeen, jossa varoitettiin terrorisoluista, kuten ISIS, al-Qaida ja Talibanin Haqqani-verkosto, jotka hyödyntävät maahanmuuttoreittejä lähettääkseen jihadistit Eurooppaan, Bakondi kertoi aikaisemmista terrori-iskuista, jotka tapahtuivat vuoden 2015 suuren pakolaisten tulvan jälkeen.

”Vastatakseni tähän kysymykseen, sinun on pidettävä mielessä menneisyys. Vuodesta 2015 tähän päivään, Euroopassa on ollut niin monta erilaista terroritekoa, jotka ovat suoraan yhteydessä maahanmuuttoon. Ota esimerkiksi Pariisin Bataclanin iskut vuonna 2015. Terroristit, jotka tappoivat 130 ihmistä, tulivat Eurooppaan laittomasti”, Bakondi sanoi.

”He olivat belgialaisia ja ranskalaisia kansalaisia ja kasvoivat Euroopassa toisena tai neljäntenä sukupolvena. Ensin he menivät Syyriaan taistelemaan ISIS:n puolesta. Sitten he palasivat Eurooppaan toteuttamaan iskun.”

”Kun he olivat rajalla, he eivät käyttäneet belgialaista passiaan, vaan esiintyivät syyrialaisina pakolaisina. He sekoittuivat joukkoon, kun 400 000 maahanmuuttajaa ylitti Unkarin rajan . Tämän vuoksi Unkari teki poliittisen päätöksen sulkea rajansa vuonna 2015, jotta terroristit eivät pääsisi huomaamatta maahan pakolaisiksi naamioituneina toteuttamaan iskuja Euroopassa”, hän lisäsi.

Rajavirkailijat pidättävät jihadisteja Unkarin ulkorajalla

Unkarin pääministerin pääneuvonantaja paljasti, että rajapoliisit ottavat kiinni islamisteja maan ulkorajalla, ”jotka suunnittelivat murhia Euroopassa”, sekä monia afgaanikansalaisia, joilla on ”tiiviit yhteydet Talibanin hallitukseen tai sen salaiseen palveluun”.

Hän varoitti, että salakuljettajat, jotka toimivat yhteistyössä kiellettyjen terroristijärjestöjen kanssa, muuttuvat ”erittäin väkivaltaisiksi” ja salakuljetusliigat ”taistelevat nyt toisiaan vastaan väkivalloin ja asein” hallitakseen maahanmuuttoreittejä. Tämä on johtanut Unkarin rajaviranomaisten lisääntyneeseen aseelliseen reagointiin, Bakondi selitti.

Unkari on edelleen hyökkäyksen kohteena: Yli 5 500 maahanmuuttajaa on jo yrittänyt murtautua rajan yli tänä vuonna. Unkari ei ole nähnyt maahanmuuttotoiminnan hiljenemistä, johon se on tottunut talvella, ja valmistautuu kohtaamaan lisääntyviä rajanylitysyrityksiä viime vuoteen verrattuna, paljasti Orbánin pääneuvonantaja.

”Käytämme aseita rajojen suojelemiseen. Unkarin lain mukaan rajavartijoilla on laillinen oikeus käyttää aseitaan omaan suojeluunsa. Rikolliset salakuljetusliigat käyttävät yhä enemmän pistooleja ja Kalashnikoveja”, hän kertoi sanomalehdelle.

Bakondi kertoi tapauksesta rajakaupungissa, jossa siviili joutui käsikranaatti-iskun kohteeksi omassa kodissaan, koska oli ilmoittanut poliisille lähellä olevista salakuljettajista.

Kun Die Weltin toimittaja kysyi Unkarin viranomaisten aseiden käytöstä, turvallisuusneuvonantaja paljasti, että yhteensä 2 000 aseellista välikohtausta oli tapahtunut Unkarin ja Serbian rajalla vuosina 2022 ja 2023, mutta suurin osa näistä oli ”varoituslaukauksia”.

Kasvavan islamistisen terrori-iskujen uhan osalta Länsi-Euroopassa, mikä on hiljattain todistettu useissa tapauksissa Saksassa, Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa, joissa terroriepäiltyjä on pidätetty merkittävien iskusuunnitelmien yhteydessä joulumarkkinoita, synagogia ja Kölnin tuomiokirkkoa vastaan, Bakondi sanoi odottavansa lisää terrori-iskuja ympäri mannerta lähitulevaisuudessa.

”Kaikki liittyy vuoteen 2015”, hän selitti. ”Siitä lähtien miljoonat maahanmuuttajat ovat tulleet Eurooppaan hallitsemattomasti ja laittomasti. Monet näistä laittomista maahanmuuttajista asuvat nyt suurissa Euroopan kaupungeissa”, hän lisäsi.

”Kohtaamme kasvavia maahanmuuttoliikkeitä ja lisääntyvää terrorismia”, hän varoitti lisäten, että terroristit elävät nyt huomaamattomina suurissa muslimiyhteisöissä suurissa Euroopan kaupungeissa, missä he voivat ”mennä maan alle ja piiloutua”.

Hän puhui ”nukkuvista soluista Euroopan keskellä”, jotka oli määrätty soluttautumaan mantereelle ”erityisesti murhia varten”.

”Nämä nukkuvat solut voivat tehdä terrori-iskuja milloin tahansa. Näin tapahtui viimeksi lokakuussa, kun kaksi ruotsalaista jalkapallofania murhattiin Belgiassa. ISIS-terroristi tuli Tunisista ja haki turvapaikkaa Belgiassa vuonna 2019. Ulkomaiset turvallisuusviranomaiset raportoivat jo vuonna 2016, että miehellä oli radikalisoitunut profiili ja hän halusi mennä konfliktialueelle jihadia varten”, hän sanoi.

Kysyttäessä, toimiiko Unkarin rajamuuri todella pelotteena, Orbánin turvallisuusneuvonantaja vastasi: ”Tietysti se toimii! Vuodesta 2015 lähtien olemme sijoittaneet 650 miljardia forinttia – noin 2 miljardia euroa – rajavalvontaan. Emme tietenkään tee tätä vain Unkarille: suojelemme Schengen-aluetta, Eurooppaa ja Euroopan kansalaisia.”

Toimittaja Zara Riffler huomautti, että Unkarin ”tiukka rajavalvonta on yhtäkkiä tullut eurooppalaiseksi valtavirraksi” ja kysyi, voiko Unkari nyt siirtyä pelätystä paholaisesta – ainakin eurooppalaisen liberaalin eliitin silmissä – esikuvaksi.

”Emme unkarilaiset olleet ensimmäisiä”, Bakondi huomautti. ”Käytimme esimerkkinä Kreikan aitaa Turkin kanssa tai Espanjan aitaa Marokon kanssa. Kuitenkin vahvaa laillista suojaa tarvitaan varmistamaan, että rajan ylittäneet maahanmuuttajat voidaan lähettää takaisin aidan taakse.”

Hän viittasi siihen, että monet Euroopan maat ovat nyt seuraamassa perässä, mukaan lukien Saksa, Slovenia, Slovakia, Itävalta ja viimeisimpänä Suomi, joka sulki rajansa Venäjän kanssa viime vuoden lopulla.

”Jos kysymys on siitä, seuraavatko he kaikki rajapolitiikkaamme: Kyllä, näin he tekevät. Syy tähän on se, että kotimaan politiikka on näille maille yhä herkempi aihe, minkä vuoksi tyytymättömien eurooppalaisten kansalaisten tulisi nyt saada tunne, että hallitsemattoman maahanmuuton uhka on päättynyt”, Bakondi sanoi.

Toisessa ohuessa kritiikissä Unkarin ”tiukkaa lähestymistapaa” kohtaan, jonka Riffler väitti olevan edelleen ”erittäin kiistanalainen” Länsi-Euroopassa laittomien palautusten ja tiukan turvapaikkalain vuoksi, Bakondi muistutti toimittajaa, että Unkari on jatkanut ukrainalaispakolaisten vastaanottamista ja ”auttaa heitä kaikessa”.

”Siitä lähtien kun sota alkoi, yli miljoona pakolaista on tullut Ukrainasta Unkariin. Ukrainalaisille Unkari on turvallisin maa, johon he saapuvat ensimmäisenä. Joten Unkari auttaa todellisia pakolaisia. Mutta maahanmuuttajat, jotka ovat jo ylittäneet useita turvallisia valtioita ennen Unkariin saapumistaan ja sitten ampuvat rajavartijoita konepistooleilla, eivät ole tervetulleita”, hän toisti.

Lähde: Remix