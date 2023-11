”Tulimme tappamaan valkoisia ihmisiä!” – 9 pidätetty ranskalaisteinin murhasta joukkopuukotuksessa

Ranskan viranomaiset pidättivät tiistaina yhdeksän henkilöä epäiltynä murhasta sen jälkeen, kun ranskalaista teiniä oli puukotettu kuolemaan johtaneessa hyökkäyksessä, jonka epäillään olleen rasistisesti motivoitunut.

Ranskalaisessa noin 500 asukkaan Crépolin kylässä sunnuntaina tapahtunut puukotus vei 16-vuotiaan Thomasin hengen ja haavoitti useita muita. Silminnäkijät ovat paljastaneet, kuinka veitsiä heiluttaneen jengin jäsenet puhuivat halustaan ”tappaa valkoisia ihmisiä”.

Lahjakasta rugby-pelaajaa Thomasia puukotettiin rintaan ja kaulaan sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt yksityisistä juhlista varhain sunnuntaiaamuna. Läheisestä kaupungista kotoisin oleva jengi odotti, että osallistujat poistuisivat kylätalolta.

Kaksi muuta parikymppistä miestä vietiin Lyonissa sijaitsevaan sairaalaan kriittisissä tilassa. Useita muita hoidettiin pistohaavojen vuoksi, joiden ei uskottu olevan hengenvaarallisia.

Sittemmin on tullut esiin lisätietoja hyökkäyksen motiiveista, joka lehdistössä alun perin uutisoitiin ”kahden nuorisojoukon väliseksi tappeluksi”.

”Se ei ollut vain tappelu, johon olemme tottuneet, jossa vain lyödään toista turpiin. Näimme 15-20 ihmisen saapuvan paikalle. Emme tunteneet heitä. He ottivat veitset esiin, he olivat siellä tappamassa. Koimme sen hyökkäyksenä”, eräs silminnäkijä kertoi ranskalaisille tiedotusvälineille.

”Tyttäreni ystävien mukaan heitä oli kolmisenkymmentä”, kertoi toinen paikallinen asukas. ”He huusivat: ’Me aiomme tappaa valkoisia ihmisiä!'”, hän lisäsi Paris Matchin siteeraamana.

Ranskan poliisi on sittemmin muuttanut kuvaustaan hyökkäyksestä ja kertonut valtakunnallisille tiedotusvälineille: ” Tappelussa on kyse kahdesta nuorisoryhmästä, jotka ovat päättäneet sopia tapaamisen ja kohdata toisensa. Tässä ei ole kyse sellaisesta kokoonpanosta”.

Sosiaalisessa mediassa leviävässä kuvamateriaalissa väitetään, että ryhmä nuoria miehiä puukottaa henkilöitä huutaen ”F**king gwer” – arabialainen slurri valkoisille ihmisille.

Kaikki yhdeksän epäiltyä asuivat Drômen alueella Kaakkois-Ranskassa. Seitsemän pidätetyistä oli matkustanut yli 450 kilometriä Toulousen kaupunkiin, jossa heidät pidätettiin. Kaksi muuta pidätettiin Romans-sur-Isèren kunnassa, joka sijaitsee 20 kilometriä Crépolista etelään.

”Noin kello 14.00 henkilö- ja pakettiautot pysäköitiin nopeasti liiketilojen eteen. Kun mustiin pukeutuneet GIGN-santarmit saapuivat paikalle, näin nuorten ihmisten juoksevan ja yrittävän paeta. Heitä jahdattiin vielä tiellä, ennen kuin heidät pantiin käsirautoihin”, kertoo pidätysten silminnäkijä La Dépêche du Midille.

Operaatioon osallistui noin 50 poliisia.

”He ovat hyvin tuttuja oikeuslaitokselle, erityisesti varkauksista, huumausaineisiin liittyvistä murroista ja niskoittelusta”, BFMTV:n rikoskirjeenvaihtaja Maxime Brandstaetter kertoi epäillyistä.

Pääepäilty, jonka väitetään antaneen Thomasille kuolettavan iskun, on Romans-sur-Isèrestä kotoisin oleva 20-vuotias mies.

”Hänet nimettiin virallisesti alaikäiseen kohdistuneen kuolettavan puukotuksen tekijäksi”, sanoi syyttäjä Laurent de Caigny.

Thomasin muistoksi on järjestetty keskiviikkona marssi Crépolin kautta.

