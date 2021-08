Tullin ja poliisin tutkinnassa laaja huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaatio – amfetamiinia levitettiin yli 27 kiloa

Tulli ja Lounais-Suomen poliisi ovat tutkineet yhdessä amfetamiinin maahantuonti- ja levitysorganisaatiota. Tutkinnassa on useista törkeistä huumausainerikoksista muodostuva kokonaisuus. Amfetamiinia päätyi levitykseen lähes 700 000 euron arvosta.

Tutkinnassa olevaa amfetamiinin maahantuonti- ja levitysorganisaatiota on johdettu ulkomailta käsin. Sen toimintaan epäillään osallistuneen yhteensä yli 15 henkilöä, joista useita henkilöitä on edelleen vangittuna.

Tulli ja poliisi ovat takavarikoineet organisaation hallusta alkuvuodesta 2021 yhteensä lähes 13 kiloa amfetamiinia, 4 800 millilitraa amfetamiiniemästä, 350 millilitraa rikkihappoa, 6,2 grammaa marihuanaa, 340 millilitraa GBL:ää eli lakkaa, 50 kappaletta LSD-lappuja sekä 227 kappaletta ampuma-aseen patruunoita.

Lisäksi Tanskan poliisi takavarikoi tapaukseen liittyen marraskuussa 2020 noin 20 kiloa amfetamiinia. Amfetamiinin epäillään olleen tarkoitettu Suomen markkinoille.

Esitutkinnassa on selvitetty, että levitykseen päätyi yhteensä yli 27 kiloa amfetamiinia. Määrän arvoksi arvioidaan noin 685 000 euroa. Organisaatiolta takavarikoidun amfetamiinin katukauppa-arvo on ollut yhteensä noin 1 107 000 euroa.

Organisaation pääepäiltynä on Espanjassa toiminut suomalainen mies. Suomessa ja ulkomailla toimineiden epäiltyjen joukossa on sekä suomalaisia henkilöitä että muiden maiden kansalaisia. Useilla epäillyistä on rikostaustaa Suomessa.

Osa amfetamiinista on tuotu Suomeen öljymäisessä muodossa. Siitä saostettiin amfetamiinia loma-asunnoissa, jotka oli vuokrattu Varsinais-Suomen saaristosta toimintaa varten. Viranomaiset epäilevät, että huumausaineita varastoitiin saostamisen jälkeen Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla.

Esitutkinta valmistuu elokuun aikana ja siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjänvirastoon.