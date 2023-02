Tunisia aikoo karkoittaa paperittomat maahantulijat

Tunisian presidentti Kais Said on määrännyt maassa luvattomasti oleilevat siirtolaiset karkotettaviksi.

Saidin mukaan Saharan eteläpuolelta maahantunkeutuneet afrikkalaiset ovat demografinen uhka maan arabitaustaiselle väestölle sekä lisäävät rikoksien määrää ja väkivaltaisuuksia.

Määräys on johtanut suureen pidätysaaltoon, jonka tavoitteena on saada luvaton maahantunkeutuminen nopeasti loppumaan. Tunisian väestöstä 10-15% on afrikkalaistaustaista. Maa on tärkeä kuljetuspiste Eurooppaan pyrkivien maahantulijoiden matkalla.

Lähde: Al-jazeera, AP