Tunisialainen leipomotyöntekijä myöntää melkein kuristaneensa nuoren naisen hengiltä, koska tämä ei suostunut seksiin

Tunisialainen myönsi melkein tappaneensa naisen kuristamalla, koska tämä ei suostunut raiskattavaksi.

Angoulêmessa, Ranskassa, 26-vuotias laiton siirtolainen Tunisiasta pidätettiin 29. elokuuta epäiltynä nuoren naisen murhayrityksestä ja raiskauksen yrityksestä. Uhri, 23-vuotias nainen, löydettiin alastomana ja vakavasti loukkaantuneena omasta asunnostaan.

Nainen oli shokissa eikä kyennyt puhumaan. Poliisi kuljetti hänet välittömästi sairaalaan, jossa todettiin useita niskanikamien murtumia sekä sydänvaurioita, jotka johtuivat hengenvaarallisen rajusta kuristamisesta.

Naisen kehossa oli myös mustelmia polvissa, hartioissa ja kaulassa. Samana iltana paikallisen leipomon omistaja ilmoitti poliisille, että yksi hänen työntekijöistään oli tunnustanut tunkeutuneensa naisen asuntoon ja uskoi tappaneensa hänet.

Epäilty löydettiin nopeasti ja pidätettiin. Kuulusteluissa hän myönsi kuristaneensa uhrin, koska tämä ei suostunut seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Le Figaron mukaan miehellä ei ole rikosrekisteriä, eikä ole varmuutta siitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tapaus on herättänyt huolta Ranskassa, jossa naisten oikeuksia puolustava ryhmä Collectif Némésis on nostanut esiin, että seksuaalinen häirintä ja väkivalta kohdistuvat usein paikallisiin naisiin ulkomaalaistaustaisten miesten toimesta. Ryhmän mukaan valtavirran feministiset järjestöt välttelevät puhumasta tapauksista, joissa tekijät ovat ei-eurooppalaista alkuperää, ja peittävät konkreettiset ongelmat abstrakteilla käsitteillä kuten ”patriarkaatti”

Lähde: Remix News

