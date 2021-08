Tunisialaiset salakuljettavat nyt itse itsensä Eurooppaan

Ihmiskauppiaille maksamisen sijaan yhä useammat tunisialaiset ostavat omia veneitä ja järjestävät tee-se-itse -merimatkoja Eurooppaan.

Itsesalakuljetus on juuri sitä miltä se kuulostaa. Sen sijaan, että siirtolainen maksaisi ihmiskauppiaalle matkasta Eurooppaan, hän järjestää itse oman matkansa. Itsesalakuljettajilla on yleensä yhteinen sosiaalinen tausta. He ovat lähtöisin samasta naapurustosta tai jopa samasta suurperheestä. He keräävät varoja veneen, moottorin ja polttoaineen ostamiseen, ja jos rahat riittävät, perille pääsyn Eurooppaan varmistelee GPS-laite.

– Itsesalakuljetuksesta on tullut yhä tärkeämpi osa sitä [laitonta maahanmuuttoa], sanoo Matt Herbert, joka on erikoistunut Pohjois-Afrikkaan ja laittomaan maahanmuuttoon ja joka toimii tutkimuspäällikkönä kansainvälisessä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Global Initiative -aloitteessa.

Vasta äskettäin lähdöt Tunisiasta alkoivat lisääntyä uudelleen, Herbert sanoo ja selittää ilmiön johtuvan Tunisian dinaarin devalvaatiosta vuonna 2017, kasvavasta työttömyydestä, maan poliittisista ongelmista ja lopulta Covid-19 -pandemian vaikutuksista.

Ammattimaisen ihmiskauppiaan järjestämä matka tavallisella veneellä maksaa 1200 – 2200 euroa, kun taas itsesalakuljettajat jakavat keskenään hankkimiensa laitteiden kustannukset.

Itsesalakuljettajat ovat valmiita maksamaan enemmän, koska se nähdään turvallisempana vaihtoehtona, Tunisian sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien foorumin tiedottaja Romdhane Ben Amor selittää.

Itsesalakuljettajat ovat myös hyvin tietoisia siitä, että ammattimaiset ihmiskauppiaat välittävät vain voitosta toisin kuin siirtolaiset, joille Eurooppaan pääseminen on ykkössijalla.

”Hyvästi kaikille Tunisiassa”

Facebookissa livenä julkaistussa tee-se-itse -videossa nuoret tunisialaiset mellastavat veneessä äänekkäästi aluksen lähestyessä Italian rannikkoa. Miehet näyttävät rennoilta, ikään kuin olisivat lomalla.

– Onnittelen Tadhamonin ja ystäväni Abdel-Majidin naapurustoa, Hamoud, yksi kymmenestä miehestä sanoo vitsaillen. Hän viittaa työväenluokan asuttamaan Ettadhamenin lähiöön Tunisin laitamilla.

– Ja terveisiä niille, jotka kutsuttiin osallistumaan tälle matkalle mutta jotka kieltäytyivät, hän jatkaa riemuiten.

Muut matkustajat nauravat Hamoudin jutuille.

– Hyvästi kaikille Tunisiassa, sanoo yksi veneessä olevista kolmesta nuoresta naisesta.

– Haluan nyt vain päästä sinne [Eurooppaan], yksi nuorista miehistä lisää haikeana.

Video ei ole ainoa laatuaan. Sosiaalisessa mediassa on paljon esimerkkejä nuorista tunisialaisista veneissä. He ovat todennäköisesti työttömiä, kyllästyneet maansa poliittiseen kaaokseen ja yrittävät päästä Eurooppaan, jossa he toivovat saavansa paremman elämän itselleen.

Lähde Infomigrants.