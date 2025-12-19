Tunne Juuresi -seminaari kuudetta kertaa

Kansallismielinen keskustelutilaisuus Tunne Juuresi -seminaari järjestetään kuudetta kertaa. Tammikuun 17. päivä Kulttuurikeskus Otsolassa on tällä kertaa puhujina Henri Hautamäki, Christian Heikkonen ja Nico Anton Saramo. Puheiden yhteinen teema on mieto kritiikki itänaapuriamme kohtaan ennen ja nyt. Tapahtuma sisältää myös musiikkia ja kirjamyyntiä.

Ensimmäisen Tunne Juuresi -seminaarin järjesti vuonna 2018 Satakunnan Perussuomalaiset nuoret ja puhujana toimi Nico Anton Saramo. Vuonna 2019 tapahtuman järjesti Toni Jalonen ja puhujina toimi sillä kerralla Saramon lisäksi myös Tuukka Kuru. Koronapandemian vuoksi tapahtuma jäi vuonna 2020 väliin, mutta se järjestettiin Suunta-kollektiivin tapahtumana kolmannen kerran vuonna 2021, jolloin tapahtumassa puhuivat Henri Hautamäki, Liina Veronica Isto ja Jasmina Ollikainen (nykyisin Jalonen). Suunta on järjestänyt sittemmin tapahtuman vuosittain, kuten tulevana vuonnakin. Lähivuosina tapahtumassa on esiintynyt lisäksi Eino Rantanen, Aleksi Veikkola, Lauri Hokkanen ja Olli Pasanen.

Kansalainen kysyi suunnanjohtaja Toni Jaloselta mikä on Tunne Juuresi -seminaarin järjestäjä Suunta-kollektiivi?

– Suunta on kansallismielinen ja etnofuturistinen kollektiivi, joka keskittyy toiminnassaan eritoten kulttuurin eri osa-alueisiin. Jatkamme myös omalla tavallamme heimoaatteen perintöä ja mielissämme elää unelma Suomen suuruudesta.

Suunta-kollektiivia ei kiinnosta päivänpolitiikkaan osallistuminen, eikä se tähtää parlamentaariseen vaikuttamiseen. Joukossamme on taiteilijoita, kirjailijoita, filosofian ja kulttuurin eri alojen harrastajia.

Suunta järjestää Tunne Juuresi -seminaarin nyt neljättä kertaa, sinä olet yksityishenkilönä järjestänyt sen kerran, vuonna 2019. Millainen on Tunne Juuresi ja miten se eroaa muista kansallismielisistä seminaareista?

Tunne Juuresi -konferenssi, on kansallismielinen tapahtuma, jonka puheiden ja esitelmien painopiste on muita vastaavia tapahtumia enemmän historiassa ja kulttuurissa.

Näitä tapahtumia on tosiaan järjestetty suunnilleen vuosittain eri toimijoiden nimen alla ja tämä tuleva on järjestyksessä kuudes. Aivan ensimmäisen järjestin Satakunnan PS-Nuorten tapahtumana ja siinä oli vain yksi puhuja. Toisen yritin järjestää Suomen Sisun Satakunnan piirille, joka kieltäytyi kunniasta, koska yhtenä puhujana oli Tuukka Kuru – mikä oli erikoista, sillä kyseessä on kuitenkin Sisun aktiivi ja piiripomo. Päädyin järjestämään sen silloin vain omalla nimelläni.

Suunta-kollektiivi perustettiinkin juuri osittain siksi, että tällä tapahtumalla olisi vakiintunut järjestäjätaho, joka ei ole sidoksissa mihinkään muihin järjestöön tai puolueeseen. Eli siis käytännössä saan järjestää Suunnan nimissä juuri sellaisia tapahtumia, kuin itse haluan, kyselemättä lupaa keneltäkään. Homma on toiminut siitä lähtien ja tosiaan Tunne Juuresi järjestetään nyt neljättä kertaa Suunnan tapahtumana.

Monet tuntevatkin sinut jo pitkän linjan vaikuttajana kansallismielisellä kentällä, mutta kerro vähän itsestäsi ja historiastasi, miten roolisi on kehittynyt vuosien varrella mm. suunnanjohtajaksi?

Olen vuodesta 2017 lähtien ehtinyt kyllä olemaan monessa mukana läpi kansallismielisen kentän. Ensin perussuomalaisissa, Suomen Sisussa ja Suomalaisuuden Liitossa. Sittemmin Suunnassa ja Sinimustassa Liikkeessä. Koen itseni kuitenkin poliitikon sijaan pohjimmiltani taiteilijaksi ja aktivistiksi, joka tekee sitä mitä tahtoo, silloin kun tahtoo. Samalla olen kuitenkin tunnetuimpia hahmoja kansallisradikaalissa liikkeessä, joka tuo tietenkin mukanaan tiettyä vastuuta.

Suunta on vapaamuotoisin mahdollinen alusta omalle toiminnalleni. Minä olen Suunnanjohtaja yksinkertaisesti siksi, että keksin koko konseptin. Muutamaa nimettyä luottamuspaikkaa ja omaa keulahahmon rooliani lukuun ottamatta Suunnalla ei ole varsinaisia hierarkioita, eikä sitä ole rekisteröity minnekään. Kollektiivin toimintaa ovatkin juuri Tunne Juuresi, verkkosivuiltamme www.suunta.info löytyvät kirjakatsaukset ja kannanotot sekä kansallismielisen kuluttajan opas.