Tuomittu irakilaismies vältti Ruotsista karkottamisen klaanitodistuksella

Käräjäoikeus tuomitsi irakilaismiehen murhan yrityksestä vankeuteen ja maasta karkotukseen. Mies valitti hovioikeuteen ja näytti oikeudessa ”klaanitodistuksen”, joka osoittaa, että mies on lainsuojaton ja hänet voidaan tappaa. Hovioikeus perui käräjäoikeuden karkotuspäätöksen.

21-vuotias irakilaismies valmisteli liiketilan polttamista ja kaatoi toisen miehen kanssa bensiiniä huoneen lattialle Rönnebyssä joulukuun 20. vuonna 2016. ”Rikollispiireissä vaikutusvaltainen” henkilö oli antanut liiketilan tuhopoltosta ja ikkunoiden rikkomisesta määräyksen samana iltana juhlissa, missä tämä ”rikollisissa asioissa korkealle arvostettu henkilö” jakeli huumeita ja alkoholia miehille. Tarkoitus oli antaa varoitus liiketilan omistajalle.

Blekingen käräjäoikeus tuomitsi irakilaismiehen murhan yrityksestä 10 kuukaudeksi vankeuteen ja karkotettavaksi kotimaahansa Irakiin. Irakilaismies valitti tuomiosta hovioikeuteen, missä hän toisti käräjäoikeudessa esittämänsä väitteen, jonka mukaan hän olisi harrastanut seksiä Irakissa toiseen klaaniin kuuluvan naisen kanssa. Tämän vuoksi toinen klaani olisi antanut miehestä ”klaanitodistuksen”, jonka perusteella irakilaismies on lainsuojaton ja hänet voidaan tappaa.

Käräjäoikeus jätti miehen tarinan ja klaanitodistuksen huomiotta, mutta hovioikeus ei. Hovioikeuden päätöksen mukaan miehen karkotusprosessi keskeytetään, vaikka todistuksen autenttisuudesta ei voidakaan olla varmoja.

Hovioikeuden mukaan on selvää, että Irak on maa, jossa selkeästi vallitsee klaanikulttuuri. Sen vuoksi 21-vuotiaan irakilaismiehen valituksen peruste on ennemmin otettava huomioon kuin jätettävä huomiotta, ja karkotuspäätös on virheellisenä peruttava.

Lähde Dagens Juridik