Tuomittu lapsenraiskaaja vältti vankilan – nyt uusi raiskausepäily aseella uhaten

Irshad Ahmad sai nuorisorangaistuksen 13-vuotiaan tytön raiskauksesta. Vain kuukausia vapautumisensa jälkeen hän on jälleen epäiltynä samankaltaisesta rikoksesta.

Ruotsissa herättää jälleen laajaa järkytystä tapaus, jossa aiemmin lapsen raiskauksesta tuomittu afgaanitaustainen mies on nyt uudelleen epäiltynä samankaltaisesta rikoksesta – tällä kertaa aseella uhaten.

Irshad Ahmad, vuonna 2017 perheensä mukana Ruotsiin saapunut afgaanitaustainen turvapaikanhakija, tuomittiin heinäkuussa 2024 törkeästä raiskauksesta, lapsipornografian hallussapidosta, salakuvauksesta ja pahoinpitelystä. Uhrina oli 13-vuotias tyttö, jonka kimppuun Ahmad ja toinen teini-ikäinen poika kävivät Malmössä helmikuussa 2024.

”Jätän sinut tänne kuolemaan”

Hyökkäys tapahtui Nydalatorgetin alueella, missä pojat vaativat tyttöä suuseksiin veitsellä uhaten. Kun uhri kieltäytyi, uhkaukset muuttuivat entistä väkivaltaisemmiksi.

– Sitten hän sanoi: ”Tapan sinut, kukaan ei kuule sinua täällä. Jätän sinut tänne kuolemaan”, kertoi uhri poliisikuulusteluissa Samnyttin mukaan.

Tyttö joutui lopulta alistumaan väkivaltaan. Hyökkäys tallennettiin videolle, ja rikos varmistui myös rikospaikalta löytyneiden siemennestenäytteiden perusteella, kertoi Sydsvenskan.

Nuorisolaitoksesta takaisin kadulle – ja uusi rikos

Vaikka rikos oli poikkeuksellisen raaka ja uhri alaikäinen, Ahmad vältti vankilatuomion, koska hän oli virallisten tietojen mukaan tekohetkellä vain 15-vuotias. Hänet sijoitettiin erityiseen nuorisolaitokseen kymmeneksi kuukaudeksi, josta hän vapautui maaliskuussa 2025.

Vain muutamaa kuukautta myöhemmin, marraskuussa 2025, Ahmad on jälleen epäiltynä lapsen raiskauksesta – tällä kertaa epäillään, että teko tehtiin ampuma-aseella uhaten.

Ase, raiskaus ja ryöstö – uusi rikosvyyhti

Uusimman rikosepäilyn mukaan Ahmad raiskasi toisen alaikäisen tytön 25. marraskuuta 2025. Syyttäjä Ludvig Olssonin mukaan raiskaus ja epäilty aseen hallussapito liittyvät toisiinsa.

– Epäily on, että seksuaalirikos tehtiin jonkinlaisen aseella uhkaamisen yhteydessä. En voi tarkalleen sanoa, millainen ase oli kyseessä, mutta epäillään, että kyseessä oli ampuma-ase, Olsson kommentoi Samnyttille.

Ahmadia epäillään nyt myös pahoinpitelystä oikeudessa, ryöstöstä ja törkeästä aserikoksesta.

Kansalaisuus suojaa karkotukselta

Ahmad sai oleskeluluvan Ruotsiin vuonna 2017 ja Ruotsin kansalaisuuden vuonna 2022. Tämä tarkoittaa, että häntä ei voida karkottaa maasta, vaikka hän täyttäisi 18 vuotta ja syyllistyisi vakaviin rikoksiin.

Tapauksen herättämä keskustelu koskee paitsi rikosten vakavuutta, myös Ruotsin oikeusjärjestelmän kykyä suojella lapsia ja yhteiskuntaa toistuvilta seksuaalirikollisilta – erityisesti silloin, kun kansalaisuus estää karkottamisen.

Lähde: Samnytt

