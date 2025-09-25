Tuomitut pedofiilit valmentavat lapsia urheiluseuroissa: ”Tätä ei kukaan valvo”

61 tuomittua, nolla valvontaa. Ruotsin urheiluseurat päästävät seksuaalirikolliset takaisin lasten pariin ja kukaan ei puutu asiaan.

Ruotsissa seksuaalirikoksista tuomitut ovat jatkaneet toimintaansa urheiluseurojen valmentajina. Dagens Nyheterin selvityksen mukaan vähintään 61 henkilöä – joista useat on tuomittu lasten hyväksikäytöstä – ovat saaneet jatkaa lasten ja nuorten valmentamista tuomionsa jälkeen. Nyt ruotsidemokraatit (SD) vaativat julkista pedofiilirekisteriä.

Vuonna 2023 eräs lapsipornorikoksesta tuomittu mies palasi valmentamaan yhdeksänvuotiaita poikia vain viisi päivää tuomion jälkeen. Joissain tapauksissa aikuisten raiskauksista tuomitut valmentajat ovat jatkaneet juniorijoukkueiden vetämistä.

Eräs valmentaja osti seksiä 16-vuotiaalta tytöltä vodkapullolla, toinen valmentaja raiskasi naisen taksissaan.

Ruotsissa ei ole keskitettyä rekisteriä urheiluvalmentajista, eikä rikosrekisteriotteiden tarkistamista valvota. Tämän vuoksi tuomitut ovat voineet jatkaa tehtävissään.

”Kaikkien urheiluseurojen pitäisi tarkistaa rikosrekisteriotteet, mutta kukaan ei valvo, tehdäänkö se oikeasti. Mitään ei tapahdu, jos velvoitetta ei noudateta”, sanoo liikuntatieteiden lehtori Susanne Johansson DN:lle.

Selvitys perustuu Sportadmin-sovelluksen massiiviseen tietovuotoon, jossa 1 700 seuran jäsenrekisterit päätyivät darknetiin. DN yhdisti vuotaneet tiedot tuomioihin ja tunnisti 61 seksuaalirikoksista tuomittua henkilöä, jotka jatkoivat valmentajina.

Tällä viikolla oikeusministeri Gunnar Strömmer vierailee oikeusvaliokunnassa, ja ruotsidemokraatit (SD) aikoo esittää vaatimuksen rekisteristä, jossa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomitut julkaistaisiin julkisesti.

”Aion kysyä hallitukselta, miten se aikoo toimia. Oma vaatimukseni on, että Ruotsi ottaa käyttöön julkisen rekisterin kaikista, jotka on tuomittu seksuaalirikoksista lapsia kohtaan”, kirjoittaa oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Henrik Vinge (SD) X-viestipalvelussa.

Lähde: Dagens Nyheter

