Turkin kansallismielinen puolue haluaa hylätä Ruotsin Nato-hakemuksen koraanin polttamisen jälkeen

Lauantaina poliisi ja Ruotsin hallitus sallivat kurdimyönteisten äärivasemmistolaisten osoittaa mieltään PKK:n lippujen kanssa Tukholmassa. Turkki vaati viime viikolla Ruotsia lopettamaan tämän toiminnan, kun Rojava-komitea, joka auttoi lauantaisen mielenosoituksen järjestämisessä, ripusti sinne Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittävän nuken. Avmaskerat paljasti, että ruotsalainen vasemmistoryhmä rahoittaa PKK:n syyrialaista sisarjärjestöä YPG:tä.

Tanskalainen Rasmus Paludan järjesti lauantaina myös tempauksen Turkin Tukholman suurlähetystön lähellä, jossa hän poltti koraanin.

Vaikka Paludanin toiminta ei houkutellut muuta merkittävää yleisöä paikalle kuin poliiseja ja toimittajia, hän onnistui silti suututtamaan Turkin.

⚡️Danish politician ”Rasmus Paludan” burns a copy of Holy Quran in front of the Turkish embassy in the Swedish capital, Stockholm.

Now imagine that was an LGBT flag, what would the police do? pic.twitter.com/QVrnSa9zUF

