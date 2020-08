Turkin rannikkovartiosto saattoi laittomia siirtolaisia Kreikan aluevesille – VIDEO

Tapaus sattui viikko takaperin Kreikalle kuuluvan Lesbos-saaren lähettyvillä. Tilanne jatkui 7 tunnin ajan. Teknisistä ongelmista kärsivässä laittomien siirtolaisten veneessä oli kaikkiaan 40 laitonta siirtolaista.

– Kiirehtikää! Tiimimme sai viestin, että vene, jossa on 40 ihmistä, kärsii koneongelmista ja on merihädässä Lesboksen edustalla. Ilmeisesti rannikkovartiosto on paikalla, mutta ei ole selvää, mitä siellä tehdään. Yritämme saada lisää tietoja, siirtolaisia Välimerellä poimiva Mission Lifeline twiittasi.

Our team received a message, that a boat with ~40 people and a defective engine is in distress off Lesbos. It is supposed, that the coast guard is on site; what they are doing is unclear. We are trying to verify the message or find out more. @alarm_phone: What happens off Lesvos?

