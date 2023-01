Turkin yleisradioyhtiö: Ruotsin kaksoisstandardit paljastuivat, kun mielenosoitus Israelin suurlähetystön edustalla estettiin

Ruotsin virkamiesten, Israelin ulkoministeriön ja suurlähetystön piti ryhtyä toimiin estääkseen mielenosoittajia, jotka halusivat polttaa toorakäärön Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa.

Ryhmä aktivisteja pyysi poliisilta lupaa järjestää mielenosoitus Israelin Tukholman suurlähetystön edustalla, jossa he aikoivat polttaa toorakäärön, kertoi Turkissa toimiva Yeni Safak -uutisportaali.

Mutta heti kun uutiset tulivat julki, Israelin diplomaatit kiirehtivät ottamaan yhteyttä kollegoihinsa Ruotsissa ja pyysivät mielenosoituksen peruuttamista kutsuen sitä ”vihateoksi”.

Selvänä vastakohtana ja Ruotsin kaksinaismoralismia heijastavana tekona tanskalais-ruotsalainen äärioikeistojohtaja Rasmus Paludan sai 21. tammikuuta polttaa koraanin kopion Tukholman turkkilaisen suurlähetystön edustalla.

Turkki oli tuominnut jyrkästi teon, jota kutsuttiin ” halpamaiseksi” ja joka tehtiin Ruotsin poliisin suojeluksessa.

”Tuomitsemme mitä jyrkimmin pyhää kirjaamme, koraania, vastaan tänään Ruotsissa tehdyn häpeällisen hyökkäyksen, huolimatta aiemmista toistuvista varoituksistamme”, Turkin ulkoministeriön lausunnossa ilmoitettiin.

”Tämän islamin vastaisen, muslimeihin kohdistuvan ja pyhiä arvojamme loukkaavan teon salliminen ”sananvapauden” varjolla on täysin tuomittavaa. Tämä on suoranainen viharikos.”

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että ”monille pyhien kirjojen polttaminen on syvästi epäkunnioittava teko”, mutta puolusti ”sananvapautta olennaisena osana demokratiaa”.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.

