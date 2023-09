Turkissa jengien välisten ammuskelujen jälkeen pidätettiin ”ruotsalaisia”

Viime viikolla Istanbulissa käytiin jengien välisiä ammuskeluja. Pian ammuskelun jälkeen ulkoasiainministeriö (UD) ja valtamedia ilmoittivat, että ”viisi ruotsalaista” oli pidätetty osallisuudesta Turkin väkivaltaisuuksiin. Samnytt julkaisi pidätettyjen ”ruotsalaisten” nimet.

Keskiviikkoiltana 6. syyskuuta kaksi naamioitunutta miestä ilmestyi moottoripyörällä kahvilaan Istanbulin Maslakin kaupunginosassa. Miehet avasivat tulen kuutta kahvilassa ollutta ihmistä kohti.

Kahvilassa olleet miehet ottivat omat aseensa esiin ja vastasivat tulitukseen. Sen jälkeen he kaikki pakenivat paikalta. Ampumisen jälkeen poliisi löysi kahvilasta seitsemän luodinreikää ja yhdeksän tyhjää yhdeksän millimetrin patruunaa. Yksi asiakas loukkaantui ammuskelussa.

Ruotsin kansalaisia

Turkkilaismedian ja ulkoministeriön (MFA) mukaan kuusi ammuskelun kohteena olleista ja tulen avanneista henkilöistä on Ruotsin kansalaisia, jotka ovat noin 20- ja 30-vuotiaita.

Heidät yhdistetään Rawa Majidiin, joka tunnetaan myös nimellä ”Kurdikettu”. Ruotsin poliisi on tunnistanut Majidin Foxtrot-verkoston johtajaksi. Jengin epäillään syyllistyneen väkivallantekoihin ja laajamittaiseen huumeiden salakuljetukseen Ruotsiin.

Majid on vangittuna poissaolevana Ruotsissa ja kansainvälisesti etsintäkuulutettuna, mutta hänellä on ollut turvasatama Turkissa useiden vuosien ajan. Syynä on se, että hän on Turkin kansalainen. Foxtrot-rikollisverkosto on ollut talvesta 2022 lähtien Ruotsissa suurta huomiota herättäneen verisen jengisodan keskiössä.

Viime aikoina Foxtrot on jakautunut ja sen johto on nyt sodassa keskenään – sekä Ruotsissa että Turkissa.

Istanbulin kahvilassa tapahtuneen ampumisen jälkeen Turkin poliisi pystyi tunnistamaan miehet heidän pikkubussinsa rekisterikilven perusteella. Ajoneuvo pysäytettiin lähialueella, ja tiettävästi yhteensä seitsemän ihmistä pidätettiin. Näistä kuusi on tietojen mukaan Ruotsin kansalaisia.

Kun valtakunnallinen televisio raportoi tapauksesta, pidätettyjen mainitaan olleen ”viisi ruotsalaismiestä”.

Tämän jälkeen Ruotsin kansalaisten kotietsinnässä Turkissa löydettiin aseita, ampumatarvikkeita ja suuria määriä huumeita. Kaksi pidätettyä, joista yksi oli Ruotsin kansalainen, vapautettiin myöhemmin.

Keskiviikkona tapahtuneen kahvila-ammuskelun jälkeen yhden pidätetyn Ruotsin kansalaisen ovea ammuttiin Norrköpingissä – jo torstaina.

Valtion televisio kertoo, että ”ruotsalaisia” syytetään ampumisen jälkeen laittomasta aseiden hallussapidosta.

Alla on videoklippi valvontakamerasta, joka kuvasi Maslakissa tapahtuneen ampumisen. Siinä näkyy myös, kuinka Turkin poliisi ottaa pidätetyt ”ruotsalaiset” mukaansa.

”Ruotsalaiset miehet”

Turkkilaismedian mukaan ammuskelun jälkeen pidätetyt miehet ovat seuraavat kuusi henkilöä.

Salah S. (24)

Elvır M. (22)

Richard Icho M. (23)

Mevludın M. (31)

Harrıs LO (30)

Stella MAS (34)

Viisi näistä henkilöistä on tunnistettu Ruotsin kansalaisiksi ja asuu Ruotsissa, kolme heistä Norrköpingissä.

