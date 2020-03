Turkista Euroopan unioniin pyrkivistä siirtolaisista suurin osa on afgaaneja

Vain hyvin harvat Turkin kautta Euroopan unioniin pyrkivistä siirtolaisista on lähtöisin sodan runtelemasta Syyriasta.

Kreikan viranomaiset ovat havainneet, että vastikään alkaneen suuren siirtolaiskriisin aikana Turkin kautta Euroopan unioniin pyrkivistä siirtolaisista vain pieni osa on syyrialaisia. Viime viikolla Kreikan rajalla kiinni otetuista laittomista siirtolaisista 4 prosenttia oli alunperin lähtöisin Syyriasta. Noin 64 prosenttia oli afgaaneja. Turkista on muodostunut merkittävä läpikulkumaa useiden eri kansallisuuksien siirtolaisille, joilla ei ole pienintäkään aikomusta jäädä maahan.

DW kertoo Turkissa oleilevan noin 5 miljoonaa siirtolaista laillisesti ja laittomasti, mikä tarkoittaa noin 6 prosenttia väestöstä. Suurin siirtolaisryhmä on syyrialaiset, joita on noin 3,6 miljoonaa. Seuraavaksi tulevat afganistanilaiset, joiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta heitä on joka tapauksessa satoja tuhansia. Kolmanneksi suurin väestöryhmä ovat iranilaiset, noin 20 000.

Turkkiin päässeillä syyrialaisilla olisi paljon menetettävää, jos he ottaisivat laittoman siirtolaisen roolin ja aloittaisivat epävarman matkan kohti Euroopan unionia. Afgaaneilla, iranilaisilla, pakistanilaisilla ja monilla muilla kansallisuuksilla tilanne on toinen. Turkissa oleilevat syyrialaiset ovat usein perheellisiä, kun taas muut kansallisuudet koostuvat lähes yksinomaan nuorista miehistä.

Syyrialaiset hyötyvät Turkissa oleilustaan muun muassa Turkilta ja kansainvälisiltä avustusjärjestöiltä saamansa avun vuoksi. Muut kansallisuudet jäävät enemmän tai vähemmän oman avun varaan. Poliittisia turvapaikkoja Turkissa myönnetään syyrialaisille ja iranilaisille mutta ei afgaaneille. Viime vuonna Turkki pidätti 200 000 laittomasti maahan pyrkinyttä afgaania ja sijoitti nämä leireille odottamaan maasta poistamista.

Afgaaneille ei tarjota asuntoja eikä työtä, joten he työskentelevät laittomasti jääden usein toimeentulorajan tuntumaan. He eivät pääsääntöisesti saa työlupia tai oleskelulupia. Ilman oleskelulupaa afgaanit jäävät myös ilman sosiaalipalveluja.

Afgaaneilla on hyvin vähän jos lainkaan syitä jäädä Turkkiin pidemmäksi aikaa. Kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti avaavansa rajat Euroopan unioniin, afgaaneille koitti kauan odotettu tilaisuus, ja moni aloitti matkansa kohti Länttä.