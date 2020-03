Turkista Kreikkaa kohti lähteneet syyrialaiset siirtolaiset: ”Meille annetaan rahaa Euroopan unioniin matkustusta varten”

Tuhannet siirtolaiset ovat pakkautuneet Turkin ja Kreikan rajalle toiveenaan päästä Euroopan unioniin. Kreikkalaiset sotilaat ja poliisit taistelevat tulessa olevalla rajalla siirtolaismassoja vastaan kyynelkaasun avulla Turkin avattua rajat.

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu sanoo, että 76 358 siirtolaista on ylittänyt Turkin rajan Edirnessä sunnuntaihin mennessä.

Kreikan maahanmuuttoministeriöstä kerrotaan rajavartijoiden estäneen 9600 siirtolaisen pääsyn maahan. Kreikka on mobilisoinut 50 sota-alusta torjumaan meriteitse saapuvua siirtolaisia. Kaikesta huolimatta noin 500 siirtolaista on saapunut Aigeian meren saarille.

Monet siirtolaiset on Turkissa ostettu tai jopa pakotettu lähtemään kohti Kreikkaa, kertoo Kamenjar. Ankarassa ja Istanbulissa pitkään asuneita siirtolaisia on tuotu rajalle Turkin viranomaisten toimesta. Siirtolaisille on sanottu, että matkustusasiakirjoja ei tarvita, koska Euroopan unionin raja on auki kuten vuonna 2015.

Siirtolaisille on Kamenjarin mukaan jopa tarjottu rahaa rajalle matkustamista varten. Jos matkaan lähtemisestä kieltäytyy, Turkin viranomaiset uhkaavat karkotuksella Syyriaan.

38-vuotias Damaskoksesta lähtöisin oleva Ahmed, joka on asunut ja työskennellyt Istanbulissa viiden vuoden ajan, kertoo saaneensa ystäviensä tavoin 200 euron tarjouksen matkaa varten Turkin viranomaisilta.

– Sosiaalityöntekijä saapui luokseni ja kertoi minulle ja kavereilleni, että EU-raja on auki. Kieltäydyin, koska minulla on hyvä työ ja suunnittelin palaavani pian Syyriaan. Monet kavereistani hyväksyivät tarjouksen ja lähtivät matkaan. Pian he kuitenkin palasivat pettyneinä ja kertoivat, että saavuttuaan Kreikan rajalle he saattoivat havaita rajan olevan suljettu, Ahmed kertoo.

On arveltu, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan pyrkii rajojen avaamisella asettamaan Euroopan unionille painetta saadakseen tukea Syyrian sotilasoperaatioilleen.

