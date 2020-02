Turkki avasi rajan Euroopan unioniin – sadat siirtolaiset marssivat Kreikkaan

Turkki on avannut rajat Euroopan unioniin. Ensimmäiset turvapaikanhakijat lähtivät liikkeelle kohti Kreikan rajaa.

Presidentti Erdogan määräsi, että poliisin, rajavalvonnan ja merirajavalvonnan henkilökunnan ei enää tule estää pääsyä Kreikkaan. Asiasta kertovan Greek Reporterin mukaan tulijoiden joukoissa on lähinnä syyrialaisia, irakilaisia ja iranilaisia. Heitä saapui puolenyön aikaan Kreikan ja Turkin rajalle. On odotettavissa, että arviolta 300 hengen joukko on vasta alkusoittoa.

Turkki ei enää kestä uusien pakolaisten painetta. Maan kantokyky pakolaisten sijoittamiseen on täynnä, sanoi hallitsevan AKP:n tiedottaja Omer Celik medialle varhain perjantaiaamuna. Turkin pakolaispolitiikka pysyisi ennallaan, mutta kyseessä on pakkotilanne, antoi edustaja ymmärtää. Nähtäväksi jää onko rajan aukaisu pysyvä vaiko väliaikainen paineen helpotus.

Rajojen avaaminen on vastoin Turkin ja Euroopan Unionin vuoden 2016 sopimusta, jolla on pyritty estämään turvapaikanhakijoiden muuttoliike maitse ja meritse Kreikkaan. Tarkkailijoiden mielestä Turkki pyrkii saamaan EU:n puolelleen Syyrian tilanteessa. Idlibin suunnalla viimeiset kapinalliset ja heitä tukevat Turkin joukot ovat jäämässä tappiolle. Venäjän tukema Syyrian hallitus on saamassa viimeisen kapinapesäkkeen hallintaansa.