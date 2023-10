Turkki etenee Ruotsin NATO-jäsenyyden hyväksymisessä

Ruotsin mahdollinen NATO-jäsenyys otti askeleen lähemmäksi maanantai-iltana, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan allekirjoitti pöytäkirjan Pohjoismaan liittymisestä puolustusliittoon ja toimitti lakiesityksen Turkin parlamentille.

Presidential Communications Directoraten sosiaalisen median tilillä julkaistussa lausunnossa todettiin: ”Presidenttimme Recep Tayyip Erdoğan allekirjoitti ja toimitti Ruotsin NATO-jäsenyyttä koskevan pöytäkirjan Turkin suuren kansalliskokouksen käsiteltäväksi 23. lokakuuta 2023.”

Viime keväänä sekä Suomi että Ruotsi jättivät hakemuksensa liittyäkseen puolustusliittoon pian Venäjä-Ukraina-sodan puhkeamisen jälkeen. Jäsenyys edellyttää yksimielisyyttä nykyisten NATO-jäsenmaiden kesken.

Pitkien neuvottelujen jälkeen Suomi hyväksyttiin 4. huhtikuuta 2023. Tähän mennessä Ruotsin jäsenyys on hyväksytty kaikkien NATO-jäsenmaiden toimesta paitsi Turkin ja Unkarin, jotka ovat molemmat pidättäytyneet hyväksymisestä omaan näkemykseensä perustuen.

Unkari on ollut haluton hyväksymään Ruotsin jäsenyyttä syyttäen Ruotsin hallituksen virkamiehiä siitä, että Ruotsi on ollut puolueellinen arvostellessaan Unkarin demokratiaa.

”Viime vuosina Ruotsin politiikassa, erityisesti vasemmistossa, ei ole ollut mitään perustetta luottamukselle. Päinvastoin, se on ollut kärjessä hyökätessään Unkaria vastaan, enkä ole nähnyt minkäänlaisia eleitä sen jälkeen osoittaakseen, että jos he liittyisivät NATO:on hyväksyntämme kera, he pitäisivät meitä todella tasa-arvoisina liittolaisina eivätkä seuraajina”, sanoi Unkarin kansalliskokouksen puhemies László Kövér, joka on yksi pääministeri Viktor Orbánin hallitsevan Fidesz-puolueen keskeisistä hahmoista, antamassaan haastattelussa viime kuussa.

Kövér totesi myös, että Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyden syvälliset geopoliittiset vaikutukset olisivat vaatineet perusteellisempaa keskustelua.

Lähde: Remix