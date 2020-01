Turkki: raiskauksen jälkeen naimisiin?

Turkissa on valmistunut lakiehdotus, jonka mukaan seksin harjoittamisesta alle 18-vuotiaan kanssa säästyy rangaistukselta, mikäli mies on valmis menemään naimisiin kyseisen alaikäisen kanssa. Lakiehdotus on määritellä esitellä parlamentille vielä tammikuussa.

Ristiriitainen esitys on raivostuttanut naisten oikeuksien puolesta toimivat Turkissa. Kriitikkojen mielestä esitys laillistaa lapsiavioliitot ja raiskauksen sekä avaa tietä lasten pahoinpitelylle ja seksuaaliselle riistolle.

Vastaavanlainen esitys tuli torjutuksi vuonna 2016. Laki olisi antanut miehelle anteeksi, jos seksiä alaikäisen kanssa olisi harjoitettu ilman pakottamista tai uhkaa. Yhdistyneet Kansakunnat varoitti lain johtavan lasten hyväksikäyttöön. Uhrit jäisivät suojattomiksi toistuvalle väärinkäytölle.

Equality Now -järjestö toimii Lähi-Idässä, Afghanistanissa, Pakistanissa ja Pohjois-Afrikassa tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Kampanja-aktivisti Sua Abu-Dayyeh sanoo olevan tärkeää, että pyrkimykset heikentää lain suomaa turvaa torjutaan. Vastaava ”nai raiskaajasi” -lainsäädäntö on voimassa laajalti Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Toisaalta Egypti, Jordania, Libanon, Marokko, Tunisia ja Palestiina ovat poistaneet tällaiset säädökset. Turkin tulisi ottaa niistä oppia.

Turkissa avioliiton laillinen ikäraja on 18 vuotta. Silti hallituksen raportti toissavuodelta esittää arvion yli 480 000 tytön joutumisesta lapsiavioliittoon. Myös väkivalta naisia ja tyttöjä vastaan on laajalle levinnyt. Neljä kymmenestä naisesta on joutunut puolison fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. Satoja kuolee puolison tai perheenjäsenen uhrina.

Presidentti Erdogan lausui vuonna 2014, että naisten ja miesten tasa-arvo on luonnonvastaista. Sittemmin hän kehotti naisia synnyttämään ainakin kolme lasta. Ilman lapsia naisen elämä on epätäydellistä. Työn vuoksi äitiydestä pidättyminen kieltää naisen feminiinisyyden, Erdogan on sanonut.

Lähde Independent.