Turkki rakentaa muurin Iranin rajalle katkaisemaan siirtolaisvirran

Turkin suunnitelmat rakentaa muuri Iranin vastaiselle rajalle laittomien rajanylitysten estämiseksi etenevät.

Modulaarisen seinän asennus kolmen kilometrin osuudella on saatu päätökseen ja rajalle on kaivettu 110 kilometriä pitkä oja. Lisäksi on rakennettu seitsemänkymmentäkuusi monolohkoa.

Muuri on modulaarinen ja siinä on älykkäitä vartiotorneja. Turvallisuusjoukot suorittavat myös miinanraivaustoimia rajalla ennen rakennustöitä.

Hankkeen tavoitteena on taata rajan keskeytymätön ja tehokas valvonta älykkäiden tornien avulla.

Muurin rakentaminen Iranin rajalle tapahtuu samaan aikaan, kun osa afgaaneista siirtyy pois maasta ääri-islamilaisen Taliban-järjestön vallattua Nato-joukkojen hallussa olleen alueen.

Vastikään Twitterissä julkaistiin video, joka väitetysti esittää Iranista Turkkiin saapuvia valtavia siirtolaisryhmiä.

Video, joka on vakava varoitus Euroopalle, näyttää kun sadat miehet ylittävät Iranin ja Turkin rajan suurissa ryhmissä.

Siirtolaiset ovat jo totuttuun tapaan pääasiassa nuoria miehiä kolmansista maista.

Bu işin sonu nasıl bitecek merak ediyorum…İran sınırından tek tek değil kortej kortej geliyorlar pic.twitter.com/RJriarpbJy — TÜRKİYE GERÇEKLERİ (@MstSelanik) August 1, 2021

Lähteet Stockholm Center for Freedom, Twitter.