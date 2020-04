Turkin epäillään salakuljettavan koronaan sairastuneita siirtolaisia Kreikkaan

Kreikan viranomaiset ovat huomanneet, että Turkin läntisiin merenrantakaupunkeihin on keskittynyt laajoja siirtolaismassoja. Viranomaiset epäilevät, että pahamaineiseen koronavirukseen sairastuneita siirtolaisia yritetään salakuljettaa Aigeian meren yli Kreikkaan.

Kreikan viranomaisten luotettavina pitämien lähteiden mukaan Turkin läntisiin merenrantakaupunkeihin kerääntyneet siirtolaiset saattavat olla koronaviruksen (COVID-19) tartuttamia ja Kreikkaan suuntautuva ihmissalakuljetus Turkin viranomaisten organisoimaa.

Samojen lähteiden mukaan monet siirtolaisista on siirretty rannikkokaupunkeihin Pazarkulesta Kreikan rajalta, jossa siirtolaiset yrittivät kuukauden ajan rajan läpi syvemmälle Länteen Turkin viranomaisten auttamina.

Kreikan viranomaiset ovat saaneet osan tiedoista kansalaisjärjestöiltä, jotka aktiivisesti pyrkivät edesauttamaan siirtolaisten läpipääsyä Turkista Kreikkaan.

Johns Hopkins -yliopiston maailmanlaajuisten koronatilastojen mukaan Turkissa on jo yli 52 000 koronavirukseen sairastunutta ja sairauteen on menehtynyt yli 1100 henkilöä. Kreikka on kyennyt torjumaan tautia huomattavan tehokkaasti, sillä sairastuneiden kokonaismäärä on 2080 ja kuolleiden määrä 98.

