Turkki tukee laittomien siirtolaisten läpimurtoyrityksiä kyynelkaasulla

Kreikan viranomaisten mukaan Turkin mellakkapoliisi, joka oli noin 40 metrin päässä rajasta Turkin puolella, ampui kyynelkaasua Kreikan puolelle keskiviikkona, kertoo Kathimerini.

Videon perusteella Turkin mellakkapoliisi käyttää kyynelkaasun ampumiseen rynnäkkökivääriin kiinnitettäviä kranaatinheittimiä.

Twitterissä on jaettu kuvia turkkilaisista, Kreikan puolelta löytyneistä kyynelkaasusäiliöistä. Löytöjen perusteella Turkki on aktiivisesti edesauttanut siirtolaisvyöryn organisoimisessa.

Refugees with tear gas in their bags, to be thrown to border forces in #Greece. Where do they get them if they don’t have the support by the Turkish authorities? pic.twitter.com/vCRIBjLRXO

— Michael Koufalitakis (@Michael_EastEnd) February 29, 2020