Turkkilaiset pyörittivät isoa huumeliigaa Lappeenrannassa

Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut loppuvuodesta 2022 lähtien pääosin törkeistä huumausainerikoksista koostuva rikoskokonaisuutta. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että joulukuussa syyteharkintaan siirtynyt kokonaisuus käsittää kymmenkunta törkeää huumausainerikosta, joissa lappeenrantalainen päätekijä ja hänen ympärilleen muodostunut henkilöpiiri on hankkinut huumausaineita levitettäväksi niin Etelä-Karjalan alueelle kuin pääkaupunkiseudullekin.

Esitutkinnan perusteella Lappeenrannassa toiminut ryhmittymä on hankkinut vuosien 2022-23 aikana yhden kilon kokaiinia, 10 kiloa amfetamiinia, kolme kiloa MDMA:ta, 30 000 ekstaasitablettia ja 27 kiloa kannabista eri muodoissa. Lisäksi ryhmittymän epäillään kasvattaneen itse Lappeenrannassa yli kuusi kiloa marihuanaa.

Tutkinnan yhteydessä poliisi on paljastunut myös lukuisia yksittäisiä huumausainerikoksia, joissa lappeenrantalaisryhmältä on hankittu kokaiinia niin sanotusti viihdekäyttöön vuosien 2020-23 aikana.

Esitutkinnan aikana on tutkintavankeudessa ollut useampia henkilöitä. Edelleenkin vangittuna on yksi Suomen ja Turkin kaksoiskansalainen ja kaksi Turkin kansalaista, joista toinen otettiin kiinni viime elokuussa Hollannissa ja luovutettiin lokakuussa Suomeen. Lisäksi useampia ulkomaalaisia epäiltyjä on edelleen tavoittamatta.

Poliisi on takavarikoinut Esitutkinnan aikana epäiltynä rikoshyötynä noin 80 000 euroa käteistä rahaa, noin 65 000 euron arvoisen BMW-henkilöauton sekä muuta omaisuutta noin 30 000 euron arvosta. Rikoshyödyksi epäiltävissä olevaan omaisuuteen liittyen on useampi henkilö epäiltynä myös törkeistä rahanpesurikoksista.

Yhteys sarjatuliaseisiin sekä pääkaupunkiseudun katujengiin

Huumausainerikoksen esitutkintakokokonaisuuteen kuuluu myös kaksi ampuma-aserikosta sekä törkeä ampuma-aserikos sarjatuliaseen hallussapidosta. Rikokset paljastuivat tämän huumausainerikoskokonaisuuden tutkinnan yhteydessä.

Huumausainerikoskokonaisuuden päätekijä on epäiltynä myös törkeistä ampuma-aserikoksista sarjatuliaseisiin liittyvässä esitutkinnassa. Viranomaisuutiset uutisoi tapauksesta aiemmin, kun poliisi tuli siitä julki.

Yksi henkilö, joka on epäiltynä useammasta edellä mainitusta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä törkeästä ampuma-aserikoksesta, kuuluu poliisin tietojen mukaan pääkaupunkiseudulla toimivaan katujengiin. Kyseinen henkilö suorittaa tällä hetkellä aiemmin muista rikoksista saamaansa ehdotonta vankeusrangaistusta.

Rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on tehty yhteistyötä Keskusrikospoliisin, Helsingin, Oulun, Sisä-Suomen ja Lounais-Suomen poliisilaitosten sekä kansainvälistä yhteistyötä Alankomaiden poliisiviranomaisten kanssa. Kokonaisuuteen yhdistyy muualla Suomessa esitutkinnassa olleita rikoksia, joissa kyse on ollut huumausaineiden myymisestä ja välittämisestä tässä Kaakkois-Suomen kokonaisuudessa epäiltyinä oleville henkilöille.

