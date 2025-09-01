Turkkilaisille transsukupuolisille drag-kuningattarille ja nigerialaisille räppäreille myönnetty Britannian ”kansainvälisen lahjakkuuden” viisumeja

Kyseisen viisumin tarkoitus on saada Britanniaan lisää tarpeellista osaamista.

Ison-Britannian ”kansainvälisen lahjakkuuden” viisumeja on hiljattain myönnetty muun muassa turkkilaisille transsukupuolisille drag-kuningattarille ja nigerialaisille räppäreille.

Tarkoituksenaan tuoda maahan lisää luovia ja osaavia ihmisiä, taiteiden neuvosto tarkistaa hakijoiden taiteelliset taidot ennen viisumin myöntämistä sisäministeriön toimesta. Ilmeisesti neuvoston mielestä Yhdistynyt kuningaskunta tarvitsee lisää turkkilaisten transujen ja afrikkalaisten räppärien tuomaa osaamista.

Britannian politiikassa toimiva varasisäministeri Chris Philp, oli vaatinut kiireellistä ”selvästi järjettömän” viisumijärjestelmän uudelleenarviointia.

”Täydellinen uudelleenarviointi ja vaatimusten tiukentaminen näiden selvästi järjettömien taideviisumien myöntämiselle on kiireellisesti tarpeen. Ajatus siitä, että drag-taiteilijat edustavat kansainvälistä osaamista on naurettava. Näitä viisumeja tulisi myöntää tiedemiehille, IT-ammattilaisille, lääkäreille ja finanssialan kärjessä oleville ynnä muille, jotka hyödyttävät taloutta,” Philp oli kommentoinut.

Sisäministeriö on luonut väliaikaisen listan ”tarpeellisista” ammateista, joiden kautta tietynlaiset ”taidot” omaavat voivat hakea viisumia. Näihin lukeutuu muun muassa runoilijat ja bloggaajat, jotka luetaan ”julkaisijoiden, kirjoittajien ja kääntäjien” laajaan luokkaan.

Lähde: GBNews

