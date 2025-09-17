Turkkilaistaustainen entinen oppilas puukotti koulussa – nuori oli kansallisen turvallisuuden tarkkailulistalla

Huolimatta varoituksista, psykiatrisesta hoidosta ja kansallisen turvallisuuden tarkkailulistasta, 18-vuotias turkkilaistaustainen nuori pääsi vapaaksi ja palasi entiseen kouluunsa toteuttamaan suunnitellun puukkoiskun.

Antibesissa, Etelä-Ranskassa, tapahtui keskiviikkona järkyttävä hyökkäys, kun 18-vuotias turkkilaistaustainen entinen oppilas puukotti opettajaa ja oppilasta Campus Vert d’Azur -lukiossa. Hyökkääjä oli aiemmin ollut psykiatrisessa hoidossa ja viranomaisten kansallisen turvallisuuden tarkkailulistalla.

Ekin A. -niminen nuori mies saapui koululle noin klo 13.30 varustautuneena keittiöveitsellä. Hän hyökkäsi ensin 52-vuotiaan englanninopettajan kimppuun, puukottaen tätä kolme kertaa, ja sen jälkeen haavoitti 16-vuotiasta oppilasta. Rakennuksessa syntyi paniikki, mutta koulun rehtori onnistui rauhoittamaan hyökkääjän ennen poliisin saapumista ja pidätystä.

Molemmat uhrit vietiin sairaalaan, eikä heidän tilansa ole hengenvaarallinen, vaikka toinen loukkaantui vakavammin. Poliisi löysi koulun alueelta repun, jossa oli toinen veitsi. Kansallinen terrorismintorjunnan syyttäjänvirasto on saanut tapauksen tiedoksi.

Viranomaiset vahvistivat, että Ekin A. oli luokiteltu ”S”-henkilöksi – merkintä, joka viittaa kansallisen turvallisuuden kannalta mahdollisesti vaarallisiin henkilöihin. Hänet tunnettiin myös poliisille terrorismia ihannoivista lausunnoistaan.

Pakkomielle joukkomurhiin

Le Figaro kertoi, että vuonna 2024 Ekin A. oli ilmoitettu Grassen syyttäjälle sen jälkeen, kun hän oli kertonut psykiatrilleen suunnittelevansa joukkomurhaa. Syyttäjä Damien Savarzeixin mukaan poliisitutkinta osoitti, että hän oli pakkomielteinen joukkomurhien suhteen eikä juuri peitellyt kiinnostustaan. Hän oli tutkinut muun muassa Columbinen koulusurmaa Yhdysvalloissa.

Poliisin kotietsinnässä huhtikuussa 2024 löytyi teräaseita, luodinkestävä liivi, rikossuunnitelmia sisältäviä muistivihkoja sekä okkultistisia symboleja hänen huoneensa seiniltä. Lisäksi löytyi laajaa aineistoa ja verkkohakuja joukkomurhista. Hän oli yhteydessä 17-vuotiaaseen tyttöön Cherbourg-en-Cotentinissa, joka jakoi hänen fantasioitaan – tyttö pidätettiin myöhemmin ja määrättiin psykiatriseen hoitoon.

Ekin A. sai syytteet rikollisessa yhdyskunnassa toimimisesta rikoksen valmistelutarkoituksessa sekä rikoksen julkisesta ihannoinnista. Hänet siirrettiin pakkohoitoon, koska viranomaiset katsoivat hänet liian vaaralliseksi vankilaan. Myös terrorismintorjunnan syyttäjänvirasto sai asiasta tiedon.

Tästä huolimatta hänet vapautettiin myöhemmin ja hän palasi perheensä luo. Paikallispoliisi kertoi olleensa järkyttynyt vapautuksesta, koska he tiesivät ”kuinka vaarallinen ja määrätietoinen hän oli”.

Hyökkäyspäivänä hän pääsi esteettä koulun alueelle. Oppilaat kertoivat, että portti oli avoinna eikä turvatarkastuksia tai hälytyksiä ollut. Eräs oppilas kuvaili videolla: ”Mies tuli kouluun veitsen kanssa… Kukaan ei tiedottanut mitään. Portti on aina auki ja kuka tahansa voi tulla sisään. Se järkytti minua. Kuulimme metelin alakerrasta. Ei tullut hälytyksiä, ei viestejä. Saimme tietää loukkaantumisista vasta, kun opettajat alkoivat viestitellä toisilleen.”

Antibesin pormestari Jean Leonetti kiitti henkilökunnan nopeaa toimintaa, joka esti suuremman tragedian. ”Tuomitsen jyrkästi tämän brutaalin hyökkäyksen, joka valitettavasti ei säästä maamme mitään osaa,” hän kirjoitti. ”Tekijä saatiin pidätettyä koulun henkilökunnan rauhallisen toiminnan ansiosta.”

Kansallisen liittouman johtohahmo Marine Le Pen arvosteli sitä, että epäilty oli yhä Ranskassa: ”Antibesissa opettaja ja oppilas haavoittuivat, kun ulkomaalainen, S-listalla oleva ja poliisin tuntema henkilö hyökkäsi veitsellä. Miksi hän oli yhä Ranskassa?”

Epäilty on nyt pidätettynä ja häntä vastaan on nostettu syytteet murhan yrityksestä ja aseistetusta tunkeutumisesta koulun alueelle.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: