Turtiaisen puoluehanke keräsi vaadittavat kannatusilmoitukset päivässä

Valta kuuluu kansalle -puoluehanke on kerännyt rekisteröitymiseen vaadittavat 5000 kannatusilmoitusta yhdessä päivässä.

Vastaavaan ei ole kyennyt Suomen historiassa mikään muu puolue. Uuden puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Ano Turtiainen on erittäin tyytyväinen.

– Syysistuntokauden alkaessa eduskunnassa on uusi puolue, jolla on varsin vahva kannatus. Valta kuuluu kansalle, ja suoran demokratian periaatteiden mukaisesti kaikkien suomalaisten pitää saada yhdessä päättää Suomen poliittisesta suunnasta. Tätä on jatkossa ajamassa uusi puolue Valta kuuluu kansalle. Suomea ei pidä enää luotsata eri puolueiden omien ahtaiden intressien pohjalta, vaan suomalaisten itse itselleen määräämään suuntaan, kansanedustaja kertoo tiedotteessaan.

Yhdistys pääsee nyt puoluerekisteriin ja jatkossa sen nimi on Valta kuuluu kansalle rp.