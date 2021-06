Turun terrori-iskun uhrien muistotilaisuus Turussa 22. elokuuta 2021

18.8.2017 Suomi otti askeleen kohti monikulttuurista unelmaa ja liittyi Euroopan uuteen normaaliin, muistutetaan Kansallismielisten liittouma ry -järjestön tiedotteessa.

Marokkolainen terroristi Abderrahman Bouanane murhasi 18.8.2017 Turun kauppatorilla kaksi naista jumalansa nimissä ja haavoitti useita muita ihmisiä. Hän oli tullut turvallisesta Saksasta Suomeen turvapaikanhakijana. Hänen radikaalista käytöksestään ilmoitettiin poliisille, mutta vihjeeseen ei reagoitu.

Neljä vuotta on kulunut ja jihadisti on viettänyt vankeinhoitolaitoksessamme kaksi vuotta. Hänen rangaistuksestaan on jäljellä noin 12 vuotta.

– Suomen valtiovalta ei ole tehnyt yhtään mitään ehkäistäkseen vastaavien tekojen toteuttamisen. Sen sijaan suomalaisten tavallisten ihmisten kirjoitetut tai lausutut tunteet tuomitaan vihapuheena ja rasismina.

Viime vuosina kymmenissä jihadistisissa terrori-iskuissa ympäri Eurooppaa on kuollut viattomia sivullisia.

– Pohjoismaiden tilastoissa on ulkomaalaistaustaisten tekemät rikokset kasvaneet räjähdysmäisesti. Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana suomalaisiin on kohdistunut satoja seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyitä sekä useita henkirikoksia ulkomaalaistaustaisten tekeminä. Media hyssyttelee ja valtiovalta vaikenee. Suomalaisen elämä ei ole heille tärkeä.

Kansallismielisten liittouma ry kutsuu kaikki Turkuun sunnuntaina 22.8.2021 klo 14.00 kunnioittamaan Turun uhrien lisäksi terrori-iskujen uhreja kaikkialla Euroopassa. Samalla järjestö haluaa osoittaa, että ”valkoisen elämä on tärkeä, eikä väkivallan uhreja saa enää arvottaa etnisyyden perusteella”.

Hiljaisen kulkueen jälkeen kukat jätetään Aurajoen virran kuljetettavaksi. Ennen kukkien laskua on muistopuhe, jonka puhuja julkaistaan myöhemmin.

Järjestö edellyttää kulkueeseen ja kukkien laskuun osallistujilta hyvää ja kunnioittavaa käyttäytymistä ja siistiä pukeutumista. Tilaisuus on päihteetön. Osallistujien tulee tuoda omat kukkaset mukanaan.

Tapahtumatietoja päivitetään ”188 -kukkavirta” Facebook-tapahtumaan