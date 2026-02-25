Turvallisuusviranomaiset varoittavat: Satoja Syyriasta palanneita ISIS-taistelijoita jälleen Saksassa

Arviolta 400 jihadistia on palannut Saksaan, ja viranomaiset varoittavat vakavista turvallisuusriskeistä, kun Syyrian vankiloista paenneet taistelijat etsivät uusia jalansijoja.
Saksan turvallisuuspalveluissa kasvaa huoli: arviolta vähintään 400 Syyrian sotaan lähteneistä islamistisista taistelijoista on palannut takaisin Saksaan, kertoo Tagesspiegel. Asiantuntijat pitävät riskiä merkittävänä, etenkin kun viime aikoina on raportoitu islamistien onnistuneen pakenemaan syyrialaisista vankiloista.
Poliisin ammattiliitto varoittaa, että osa palaajista saattaa “etsiä tilaisuutta kostoon”. Myös Saksan tiedusteluvirasto huomauttaa, että Syyriasta palanneet voivat olla aseellisesti koulutettuja, ideologisesti radikalisoituneita ja sodan traumatisoimia.
Suuri osa palaajista tuki Isisiä
Arviot perustuvat sekä Syyrian sotatoimijoiden että Saksan liittovaltion hallituksen tietoihin. Kyse on sekä Saksan kansalaisista että Saksassa asuvista ulkomaalaisista. Arviolta noin 1500 Saksasta lähtenyttä miestä ja naista liittyi Syyriassa eri jihadistiryhmiin, joista merkittävin oli “Islamilainen valtio” (IS). Järjestö hallitsi vuosina 2014–2019 laajoja alueita Syyriassa ja Irakissa.
Joka neljäs taistelija kuoli sodassa
Liittovaltion sisäministeriön mukaan yli 470 islamistia on palannut Saksaan. Heistä noin 30 on sittemmin poistunut maasta uudelleen, osa karkotusten seurauksena. Yhteensä noin 1150 Saksasta lähtenyttä islamistia tai Saksassa asunutta ulkomaalaista jihadistia matkusti vuodesta 2011 alkaen Syyriaan ja Irakiin. Arviolta joka neljäs heistä sai surmansa konfliktin aikana.
Islamistit valtasivat suurimman osan Syyriasta vuoden 2024 lopulla
Kun Bashar al-Assadin diktatuuri kaatui, islamistijohtaja Ahmed al-Scharaa nousi valtaan ja otti loppuvuodesta 2024 haltuunsa suurimman osan Syyriasta. Al-Scharaa ajaa keskitettyä valtiomallia ja vastustaa kurdijohdon suosimaa liittovaltiota.
