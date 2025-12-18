Turvamiehet estivät verilöylyn saksalaisessa yökerhossa: syyrialaismies aseistautui Kalashnikovilla

Turvamiehet estivät mahdollisen verilöylyn, kun aseistautunut maahanmuuttaja yritti ladata Kalashnikovin Leipzigin yökerhon ovella.

Leipzigin vilkas yöelämä sai sunnuntain vastaisena yönä synkän käänteen, kun 27-vuotias syyrialainen maahanmuuttaja Bashar A. yritti väkisin päästä täyteen yökerhoon ja palasi paikalle aseistettuna. Tapaus paljastaa jälleen kerran, kuinka arvaamattomaksi ja turvattomaksi Euroopan kaupunkien yöelämä voi muuttua hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena.

Yökerhon ovella kaaos

Kello kahden aikaan aamuyöllä Leipzigin keskustassa sijaitsevan trendikkään N39-yökerhon ovella oli tungosta. Yökerho oli jo täynnä, 600 asiakasta sisällä, ja ovimiehet joutuivat käännyttämään Bashar A:n pois. Mies ei hyväksynyt päätöstä, vaan palasi pian takaisin vaatimaan sisäänpääsyä. Kun hänet torjuttiin uudelleen, hän vetäytyi hieman syrjään ja kaivoi laukustaan Kalashnikov-rynnäkkökiväärin.

Valvontakamerat tallensivat hetken, jolloin mies yritti ladata asettaan. Klubin turvamiehet syöksyivät välittömästi hänen kimppuunsa, kaatoivat hänet maahan ja riistivät aseen pois. Poliisi saapui paikalle parissa minuutissa. Tutkinnassa paljastui, että aseesta puuttui iskuripiikki, eikä sillä olisi voinut ampua – mutta tilanne oli silti hengenvaarallinen.

🇩🇪🔴 A Syrian migrant pulls a AK47 in rage after being rejected from a nightclub in the German city of Leipzig. 27-year-old Bashar A. is tackled to the ground almost immediately. Incredibly, he has already been released by police. The incident occurred on Saturday evening,… pic.twitter.com/HXeh2LpJQi — Remix News & Views (@RMXnews) December 17, 2025

Poliisi löysi lisää aseita

Miehen asunnossa tehtiin kotietsintä, josta löytyi toinen ase. Aseessa oli paukkupatruunoita. Bashar A:lla on pitkä rikosrekisteri, ja hänet vietiin poliisiasemalle. Yllättäen hänet kuitenkin vapautettiin pian, vaikka häntä epäillään uhkauksista ja vaarallisen aseen hallussapidosta.

Laajempi ilmiö

Tämä ei myöskään ole yksittäistapaus. Vain viikkoja aiemmin Saksassa nousi kohu, kun saksalais-tunisialainen mies syyllistyi seksuaalirikokseen yökerhossa ja riehui myöhemmin poliisiasemalla. Tübingenin pormestari Boris Palmer on varoittanut, että maahanmuuton seuraukset näkyvät erityisesti nuorten arjessa: kouluissa, klubeilla, puistoissa ja asemilla. Hänen mukaansa juuri nämä kokemukset selittävät, miksi Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue kerää kannatusta nuorten keskuudessa.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: