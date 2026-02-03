Turvapaikanhakija kiipesi lentokoneen päälle juuri ennen lähtöä

Sosiaalinen media täyttyi videoista, kun aggressiivisesti käyttäytynyt mies pysäytti lennon ja kiipesi Airbusin päälle Valencian lentoasemalla.

Espanjassa Valencian lentoasemalla koettiin lauantaina poikkeuksellinen ja hermoja kiristänyt tilanne, kun Marokon kansalainen onnistui murtautumaan lentokonealueelle ja kiipeämään Vuelingin Airbus A320 -koneen päälle juuri ennen koneen lähtöä kohti Amsterdamia. Episodi pysäytti koko lennon yli kahdeksi tunniksi ja kiristi tunnelman äärimmilleen matkustajien ja henkilökunnan välillä.

Tapahtumat käynnistyivät iltapäivällä, kun kone oli jo valmiina rullaamaan kiitotielle. Silloin mies ilmestyi luvattomasti koneen viereen ja nousi rungon päälle kantaen esinettä, jonka luonnetta viranomaiset eivät tilanteen alkuvaiheessa pystyneet arvioimaan.

Turvaprotokollat käynnistyivät välittömästi

Las Provinciasin mukaan epäselvä tilanne ja mahdollinen uhka saivat Espanjan siviilikaartin reagoimaan nopeasti. Kolme virkamiestä siirtyi koneelle ja aloitti neuvottelun miehen kanssa, joka kieltäytyi laskeutumasta alas ja pysytteli koneen yläosassa.

Lento keskeytettiin kokonaan, kun viranomaiset arvioivat mahdollista terroriuhkaa ja matkustajien turvallisuutta.

Useiden minuuttien keskustelun jälkeen poliisit onnistuivat taivuttelemaan miehen laskeutumaan samaa tikasta pitkin, jota hän oli käyttänyt noustessaan koneen päälle.

Laaja turvatarkastus – ei räjähteitä

Mies otettiin kiinni ja hänelle tehtiin perusteellinen turvatarkastus mahdollisten räjähteiden tai vaarallisten esineiden varalta. Tarkastus ei paljastanut mitään uhkaavaa.

Viranomaisten mukaan miehen “mielentila oli selvästi poikkeava”, ja silminnäkijöiden mukaan hän huuteli loukkaavia ja aggressiivisia kommentteja eri ihmisryhmistä. Tilanne tallentui useiden matkustajien puhelimille ja levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa.

Psykiatrinen arvio paikan päällä

Mies toimitettiin lentoaseman tiloihin, missä hänet arvioi Valencian yleissairaalan psykiatrisen yksikön henkilöstö. Lääkärilähteiden mukaan hän sai välitöntä mielenterveyteen liittyvää hoitoa.

Viranomaiset: “Todellista vaaraa ei ollut”

Espanjan viranomaiset korostivat, että tilanteesta huolimatta matkustajat eivät missään vaiheessa olleet todellisessa vaarassa, eikä lentoturvallisuus kokonaisuutena vaarantunut. Myöskään muu lentoliikenne ei häiriintynyt.

Lento pääsi lopulta jatkamaan matkaansa noin kahden ja puolen tunnin viiveellä ja laskeutui Amsterdamiin klo 23.15 ilman lisäongelmia.

JUST IN: A 24-year-old Moroccan climbed onto the roof of an Airbus A320 at Valencia's Manises Airport and began screaming and ranting. His stunt delayed the Amsterdam-bound plane for nearly 3 hours. He was arrested, charged, and is receiving a psychiatric evaluation. pic.twitter.com/KYEfmSOdTV — Remix News & Views (@RMXnews) February 2, 2026

