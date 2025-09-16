Turvapaikanhakija onnistui pysäyttämään karkotusprosessin vedoten ”masennukseen”

Britannian tuomioistuin on määrännyt uuden turvapaikkakäsittelyn mielenterveyteen liittyvän valituksen perusteella.

Srilankalainen äiti, joka saapui Britanniaan vuonna 2021, on saanut oikeuden päätöksellä mahdollisuuden käsitellä turvapaikkahakemuksensa uudelleen. Hän väitti olevansa liian masentunut lentääkseen takaisin kotimaahansa.

Nainen kertoi pelkäävänsä joutuvansa pidätetyksi Sri Lankassa perheensä antaman tuen vuoksi Tamilitiikereille, ja että masennus sekä vainon pelko muodostaisivat “merkittäviä esteitä” hänen sopeutumiselleen takaisin yhteiskuntaan.

Alkuperäinen ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi hakemuksen, kyseenalaistaen naisen uskottavuuden ja ehdottaen, että yksi hänen neljästä tyttärestään voisi saattaa hänet matkalle. Tuomari totesi, ettei usko mielenterveysongelman estävän lentämistä ja että perheen yhteiset tulot voisivat tukea häntä Sri Lankassa.

Nainen valitti päätöksestä ja esitti todisteena psykiatrin lausunnon, jossa diagnosoitiin ”toistuva masennushäiriö, vakava ahdistus ja itsemurhariski”. Ylemmän asteen tuomioistuimen varatuomari Haria katsoi, että alkuperäinen tuomari oli tehnyt oikeudellisen virheen ja jättänyt asiantuntijalausunnon asianmukaisesti arvioimatta.

“FTJ:n päätös sisältää oikeudellisia virheitä ja kumotaan kokonaisuudessaan,” Haria totesi ja määräsi asian käsiteltäväksi uudelleen.

Tapaus liittyy laajempaan kontekstiin, jossa useat turvapaikkapäätökset ovat olleet maahanmuuttajien eduksi – mukaan lukien tuomio, jossa rikoksesta tuomittu sai jäädä Britanniaan, koska hänen poikansa ei pitänyt ei-brittiläisistä kananugeteista.

Lähde: European Conservative

