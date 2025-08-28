Turvapaikanhakija puukotti kotiin pyöräilevän 17-vuotiaan tytön kuoliaaksi – mies oli viikon sisällä ollut jo poliisin huostassa ja ehtinyt raiskata kaksi muuta naista

Alankomaissa on vallinnut kansallinen raivon aalto sen jälkeen, kun turvapaikanhakija pidätettiin 17-vuotiaan tytön murhasta. Tyttö puukotettiin kuoliaaksi, kun hän soitti poliisille ilmoittaakseen, että häntä seurattiin hänen pyöräillessään kotiin.

Poliisi löysi Lisan elottoman ruumiin tienvarren ojasta varhain keskiviikkoaamuna.

Hän oli palaamassa ystäviensä kanssa illanvietosta, ennen kuin polkupyörällä liikkeellä ollut mies hyökkäsi hänen kimppuunsa, kun hän oli soittamassa poliisin hätänumeroon.

Tapauksen pääepäilty – 22-vuotias turvapaikanhakijamies – pidätettiin vasta neljä päivää sitten Amsterdamissa 15. elokuuta tapahtuneesta raiskauksesta, ja hänen väitettiin lisäksi pahoinpidelleen kolmannen naisen viisi päivää aiemmin.

Teini-ikäisen tytön väkivaltainen murha on herättänyt laajaa paheksuntaa ja valtakunnallisen ”Reclaim the night” -kampanjan.

Keskiviikkoaamuna noin kello 3.30 paikallista aikaa Lisa erosi ystävistään ja lähti pyöräilemään kotiin sähköpyörällään Amsterdamin keskustasta läheiseen Abcouden kaupunkiin.

Kotimatkalla hän huomasi jonkun seuraavan häntä ja epäili, että hänen kimppuunsa aiotaan hyökätä, joten hän soitti hätänumeroon 112 saadakseen apua.

Hyökkäys tapahtui Amsterdam-Oostissa lähellä lukiota, josta hän oli juuri valmistunut.

Turvapaikanhakija ehti raiskata viikon aikana kaksi muuta naista ennen tytön murhaamista

Mutta kun poliisi saapui paikalle kello 4.15 hätäkeskuspuhelun jälkeen, hänet löydettiin kuolleena, ja hänen kehossaan oli pistohaavoja, myös kaulassa.

Tyttö löydettiin ojasta veden ääreltä Holterbergwegin varrella, lähellä Johan Cruijff Arena-stadionia ja Ziggo Dome-konserttipaikkaa.

Poliisi kuvaili uhria keskipituiseksi ja vaaleahiuksiseksi. Hänellä oli yllään vaaleanharmaa huppari, vaaleanharmaat housut ja mustat Adidaksen tennarit, kun hänen kimppuunsa hyökättiin.

Hänellä oli myös punainen käsilaukku, joka roikkui hänen polkupyöränsä ohjaustangosta. Polkupyörä oli Cowboy-merkkinen, ja siinä oli vaaleanharmaa runko ja musta ketjulukko.

Hänen surun murtaman perheensä lausunnossa sanottiin: ”Sydämemme ovat särkyneet. Toivomme, että voimme surra Lisan menetystä yhdessä rauhassa ja yksityisesti. Saamme suunnattomasti tukea perheen, ystävien ja muiden kyläläisten rakkaudesta ja myötätunnosta, ja haluamme ilmaista kiitollisuutemme siitä.”

Epäilty, joka tunnistettiin 22. elokuuta, asui turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen (COA) ylläpitämässä paikassa Amsterdamissa, kertoi hollantilainen media NOS.

Hänet pidätettiin 21. elokuuta naisen raiskauksesta Weesperzijdessä 15. elokuuta, vain viiden kilometrin päässä paikasta, josta Lisa löydettiin raa’asti surmattuna.

Turvapaikanhakijaa syytetään myös kolmannen naisen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä 10. elokuuta niin ikään Weesperzijdessä.

Hän oli määrä saapua maanantaina oikeuteen, jossa tutkintatuomari tarkastelee tapauksen yksityiskohtia ja päättää, pidetäänkö hänet tutkintavankeudessa.

Syyttäjälaitos saattaa myös paljastaa lisää tutkinnallisia yksityiskohtia.

Vihjeitä on saatu kymmeniä, mutta poliisi vetoaa ainakin kolmeen mahdolliseen silminnäkijään, jotka on nähty valvontakameran kuvissa hyökkäyksen aikaan, jotta pystyttäisiin selvittämään, mitä Lisalle tapahtui hänen kotimatkallaan.

Mahdollisia silminnäkijöitä ovat skootterin kuljettaja, vaalean jakeluauton kuljettajat ja Biro-merkkisen mopoauton kuljettajat, jotka ajoivat tiellä lähellä sitä kohtaa, josta Lisa löydettiin.

Suuri osa uhrin pyöräilyreitistä on kuvattu videolla, mutta viimeisistä seitsemästä minuutista – Breitnertorenin (lähellä Amstelin asemaa) ja Holterbergwegin väliseltä osuudelta – puuttuu vielä selkeä kuvamateriaali.

”On vielä epäselvää, mitä tapahtui uhrin Leidsepleiniltä lähdön ja ruumiin löytymisen välisenä aikana”, poliisi totesi lausunnossaan.

”Etsimme kiireellisesti tietoja hänen viimeisestä pyöräilyreitistään ja kehotamme kolmea tiettyä tiellä liikkujaa ilmoittautumaan. Tiedätkö sinä jotain, tai olitko sinä yksi heistä? Ota välittömästi yhteyttä poliisiin.”

Naistenmurhien vastaisia marsseja ja muistotilaisuuksia

Sunnuntaina noin 500 ihmistä osallistui Rotterdamissa Lisan kuoleman johdosta järjestettyyn naistenmurhien vastaiseen marssiin, jossa oli kylttejä, kuten ”Hänellä oli unelmia, hauta ei ollut tarpeen” ja ”Ei kaikki miehet, mutta aina miehet”.

Dolle Mina Rotterdam-nimisen alankomaalaisen feministiryhmän järjestämä mielenosoitus on järjestetty joka viikko elokuun alusta lähtien sen jälkeen, kun edellisessä kuussa oli tapettu kaksi naista kahden päivän aikana – molempien väitettiin kuolleen kumppanin tai entisen kumppanin toimesta.

Ajaxin jalkapallo-ottelussa Johan Cruijff-areenalla olleet katsojat viettivät sunnuntaina hiljaisen hetken teinitytön muistoksi ja pitelivät hänen nimellään varustettuja banderolleja.

Hän oli jalkapalloseuran kannattaja, ja hänen ruumiinsa löydettiin seuran kentän läheisyydestä.

Lisan perhe on pyytänyt, ettei tytön sukunimeä ja valokuvaa levitetä julkisesti. ”Lisan menetys on hänen perheelleen käsittämätön ja on aiheuttanut heille syvää surua”, uhrien palvelujärjestö Names de Familie sanoi.

Spinoza20Firstin rehtori Kimberley Kaizer kertoi RTL Nieuwsille, että lukio etsii sopivaa tapaa järjestää muistotilaisuus.

Lähde: Daily Mail

