Turvapaikanhakija riehaantui RAF:n vastaanottokeskuksessa – vartijat pahoinpideltiin rajusti

Kahden vartijan väkivaltainen pahoinpitely vastaanottokeskuksessa johti pidätysmääräykseen ja laajaan poliisioperaatioon, joka päättyi epäillyn kiinniottoon.

Britanniassa poliisi on ottanut kiinni syyrialaisen turvapaikanhakijan, jota epäillään kahden vartijan pahoinpitelystä vastaanottokeskuksessa entisessä RAF Wethersfieldin lentotukikohdassa Essexissä. Mies saatiin kiinni valtakunnallisen etsintäoperaation jälkeen.

Lancashiren poliisi vahvisti, että Adnani Mohammad pidätettiin sen jälkeen, kun hänet oli poissaolevana todettu syylliseksi kahteen pahoinpitelyyn Colchesterin alioikeudessa. Hän jätti saapumatta oikeuteen tuomion julistamiseen, mikä johti pidätysmääräykseen ja poliisin sekä sisäministeriön yhteisoperaatioon hänen löytämisekseen.

Oikeudessa kerrottiin, että välikohtaus tapahtui huhtikuussa 2024 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa RAF Wethersfieldissä, jossa Mohammad asui. Silminnäkijöiden mukaan tilanne oli “erittäin väkivaltainen”. Toinen vartijoista sai vammoja suun alueelle.

Vartijoille vammoja

Todistusten mukaan Mohammad oli päihtynyt ja vaati päästä lääkärille ennen kuin hyökkäsi vartijoiden kimppuun. Hän löi ja puski päällään vartijoita, pudotti vartijan vartalokameran lattialle ja puski yhtä vartijaa kolme kertaa sekä potkaisi toista polveen.

Lisäksi oikeudessa kerrottiin, että hän oli aiheuttanut huomattavia vahinkoja vartijoiden toimistolle toisessa yhteenotossa samalla alueella. Mohammad todettiin syylliseksi kahteen pahoinpitelyyn. Hänellä ei ollut oikeudenkäynnissä puolustusta, sillä hänen aiempi oikeusavustajansa oli vetäytynyt jutusta.

Poliisin mukaan Mohammad on nyt säilössä ja hänet tuodaan takaisin oikeuden eteen tuomittavaksi mahdollisimman pian. Pidätyksen suoritti Lancashiren poliisi.

Hallituslähde kertoi GB Newsille, että Mohammad saapui Britanniaan laittomasti pienveneellä tammikuussa 2024, ja pahoinpitely tapahtui noin neljä kuukautta myöhemmin.

RAF Wethersfieldin majoitusratkaisu herättää kiistaa

Sisäministeriön edustaja totesi, että viranomaiset tukevat poliisia ja korosti hallituksen linjaa ulkomaalaisten rikoksentekijöiden suhteen:

“Emme hyväksy, että ulkomaalaiset rikolliset tai laittomat maahantulijat käyttävät lakejamme hyväkseen.”

Edustajan mukaan kaikki ulkomaalaiset rikoksentekijät, jotka saavat vankeustuomion, ohjataan karkotusprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

RAF Wethersfield, entinen sotilastukikohta, on muutettu turvapaikanhakijoiden majoituspaikaksi – ratkaisu, joka on herättänyt jatkuvaa kiistaa ja vastustusta paikallisten asukkaiden ja kansanedustajien keskuudessa.

VIDEO: Satunnainen ohikulkija kävi muutama päivä sitten kuvaamassa entisessä RAF Wethersfieldin lentotukikohdassa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa lähes tyhjillään olevia majoitustiloja, joita ylläpidetään veronmaksajien kustannuksella.

