Turvapaikanhakijaperheeltä vaaditaan 66 000 euroa sosiaalitukia takaisin – omaisuus paljastui yllättävästä paikasta

Itävallassa paljastui jälleen räikeä sosiaaliturvahuijaus, kun turvapaikkaa hakenut turkkilaisperhe jäi kiinni huomattavista omaisuuksista kotimaassaan.
Itävallassa paljastui jälleen tapaus, joka kuvaa maan kasvavaa huolta sosiaaliturvan väärinkäytöstä. Ylä-Itävallassa turvapaikkaa hakenut turkkilaisperhe määrättiin maksamaan takaisin yhteensä 66 457 euroa, kun viranomaiset selvittivät perheen omistavan huomattavia varoja Turkissa.
Tapaus nousi esiin viime kesänä Braunau’n vastaanottokeskuksessa tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Tutkijoiden mukaan 37‑vuotiaalla perheenisällä oli hallussaan laaja viinitila, asunto Istanbulissa sekä 1,5 Bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin noin 150 000 euroa, uutisoi Kronen Zeitung.
Kun omaisuus tuli ilmi, perheen oikeus peruspalveluihin katkaistiin välittömästi ja majoitus poistettiin. Heinäkuun 20. päivänä osavaltio esitti virallisen takaisinmaksuvaatimuksen, joka kattoi asumisen, ruoka-avustukset, terveysvakuutuksen ja muut peruspalvelut.
Perhe kiistää vaatimuksen, ja asia etenee oikeuteen.
Ylä-Itävallan integraatiosta vastaava osavaltiossaattori Christian Dörfel kommentoi tapausta tiukasti:
”Käytämme kaikkia laillisia keinoja saadaksemme sosiaaliturvahuijarit vastuuseen. Viime vuonna onnistuimme palauttamaan noin 900 000 euroa väärin perustein maksettuja tukia.”
Laajempi ilmiö – 70 % epäillyistä ulkomaalaisia
Itävallassa sosiaalietuuksien väärinkäyttö on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2024 kirjattiin 4 865 tapausta, ja vuodesta 2018 lähtien SOLBE‑työryhmä on paljastanut yhteensä 135,6 miljoonan euron edestä huijauksia.
Viranomaisten mukaan noin 70 % epäillyistä ei ole Itävallan kansalaisia.
Tyypillinen huijauskeino on pariskuntien ilmoittautuminen eri osoitteisiin saadakseen suuremmat tuet, vaikka he asuvat yhdessä.
Esimerkkejä:
- bosnialaismies nosti 1 250 €/kk Itävallan sosiaalitukia samalla kun vuokrasi useita asuntoja kotimaassaan – kustannus veronmaksajille noin 100 000 €
- 62‑vuotias syyrialaismies syytettynä lähes 200 000 euron väärin perustein nostetuista tuista vuosina 2014–2024
Suurin osa tapauksista paljastuu Wienissä, jossa kirjattiin 2 626 tapausta, seuraavina Ala-Itävalta (508 tapausta) ja muut osavaltiot.