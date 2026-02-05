Turvapaikanhakijat raahasivat lapsen pois leikkipuistosta ja yrittivät raiskata

Britanniassa Warwickin oikeudessa kuultiin pysäyttävä tallenne, jossa lapsi kuvaa, kuinka hänet vietiin väkisin syrjään ja uhattiin tappamisella.

Britanniassa käynnissä oleva oikeudenkäynti on nostanut pintaan tapauksen, joka on järkyttänyt Nuneatonin kaupunkia ja herättänyt laajaa keskustelua maan maahanmuuttopolitiikasta. Kaksi turvapaikanhakijaa, 24‑vuotias Mohammad Kabir ja 23‑vuotias Ahmad Mulakhil, syytetään 12‑vuotiaan tytön raiskaamisesta keskellä päivää julkisella paikalla heinäkuussa 2025.

Tapaus sai alkunsa, kun miehet havaitsivat lapsen leikkipuistossa ja alkoivat seurata häntä. Syyttäjän mukaan he “kohdistivat huomionsa” tyttöön ja pyrkivät houkuttelemaan hänet mukaansa. Kun tämä ei onnistunut, lasta otettiin kuristettiin kaulasta ja raahattiin pois näkyviltä.

Oikeudessa kuultiin, että Kabiria syytetään kuristamisesta, seksuaalirikoksen yrityksestä ja lapsen sieppausyrityksestä. Mulakhilia vastaan on nostettu useita syytteitä, mukaan lukien kolme alaikäisen raiskausta, lapsen sieppaaminen, seksuaalinen pahoinpitely sekä luvattomien kuvien ottaminen. Hän on jo myöntänyt yhden teon, mutta kiistää muut.

Lapsen tallennettu kertomus hiljensi oikeussalin

Times of London raportoi,, että valamiehistö sai kuulla tallenteen tytön poliisille antamasta kertomuksesta. Lapsen mukaan miehet kysyivät hänen ikäänsä, ja kun hän kertoi olevansa 12-vuotias, miehet olivat täysin välinpitämättömiä. Hän kertoi, että toinen miehistä vei hänet syrjään, kosketteli häntä vastoin tahtoa ja yritti riisua hänet. Lapsen mukaan mies nauroi ja käytti puhelimen käännössovellusta kommunikoidakseen.

Tyttö kertoi myös, että mies uhkasi tappaa hänen perheensä ja otti kuvia tilanteesta. Syyttäjän mukaan miehen puhelimesta löytyneet kuvat ja DNA‑näytteet tukevat lapsen kertomusta.

Puolustus väitti, että tyttö olisi antanut ymmärtää olevansa täysi‑ikäinen, mutta syyttäjän mukaan tämä ei ole uskottavaa: oli päivän selvää, että kyseessä oli lapsi.

BBC:n mukaan oikeudessa kuultiin myös, että Kabirin väitetty kuristus sai tytön tuntemaan, ettei hän saa henkeä ja että hän pelkäsi kuolevansa. Lapsi onnistui lopulta pakenemaan ja harhaili kadulla järkyttyneenä, kunnes ohikulkija löysi hänet.

Tämä todistaja kertoi, että tyttö oli paniikissa, itki ja pelkäsi hyökkääjänsä palaavan. Lapsen kerrotaan sanoneen, että toinen miehistä oli käskenyt häntä palaamaan seuraavana iltana samaan puistoon ja uhannut viedä hänet autolla toiseen kaupunkiin jatkaakseen tekojaan.

Todistajan mukaan lapsi oli “kauhuissaan, sekava ja jatkuvasti vilkuili taakseen”.

Oikeudenkäynti jatkuu.

