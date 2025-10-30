Turvapaikanhakijoiden asuntolassa mies työnsi kaverinsa alas ikkunasta ja raiskasi hänet sen jälkeen

Alkoholin ja huumeiden vauhdittama ilta turvapaikanhakijoiden asuntolassa johti brutaaliin väkivallantekoon, jonka seurauksena yksi mies sai hengenvaarallisia vammoja ja joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Tübingenin alueoikeus on langettanut 11 vuoden vankeustuomion 30-vuotiaalle miehelle, joka syyllistyi poikkeuksellisen raa’aksi kuvailtuun rikokseen turvapaikanhakijoiden majoitustilassa marraskuussa 2024. Uhrina oli miehen tuttava, joka joutui ensin työnnetyksi ikkunasta alas ja sen jälkeen raiskatuksi vakavasti loukkaantuneena.

Tapahtumat saivat alkunsa Reutlingenin kaupungissa, kun kaksi miestä vietti iltaa alkoholin ja kannabiksen parissa turvapaikanhakijoille tarkoitetussa asuntolassa. Illan aikana syntyi riita, jonka seurauksena epäilty työnsi toisen miehen ikkunasta alas. Uhri putosi noin seitsemän metrin korkeudelta ja sai hengenvaarallisia vammoja.

Silminnäkijöiden ja valvontakameran tallenteiden mukaan tekijä seurasi uhria ulos, riisui housunsa ja raiskasi maassa makaavan, kriittisesti loukkaantuneen miehen. Ohikulkijat yrittivät puuttua tilanteeseen huutaen apua, ja yksi heistä löi tekijää käsilaukulla. Tuomarin mukaan tämä ei kuitenkaan estänyt miestä jatkamasta uhrin raiskaamista.

Oikeudenkäynnissä syyttäjä vaati 12 vuoden tuomiota, kun taas puolustus pyrki vapauttavaan ratkaisuun vedoten siihen, ”ettei raiskausta voitu todistaa”. Tuomari kuitenkin katsoi, että teko oli tahallinen ja että valvontakameran tallenne sekä silminnäkijöiden kertomukset tukivat syytettä. Vaikka tekijä oli päihtynyt, tuomioistuimen mukaan päihteiden määrä ei ollut merkittävä eikä vaikuttanut hänen harkintakykyynsä.

Miehellä ei ollut aiempia rikostuomioita, eikä hänellä todettu mielenterveysongelmia tai riippuvuuksia, jotka olisivat voineet lieventää tuomiota. Tuomari totesi, että tekijä osoitti täydellistä välinpitämättömyyttä uhrin tilasta ja ympärillä olevista ihmisistä.

”Odotan, että hyödynnät vankilassa tarjottavat sosiaaliset ja terapeuttiset palvelut,” tuomari lausui tuomion yhteydessä.

Tekijän kansalaisuudesta tai turvapaikkastatuksesta ei ole annettu virallista tietoa.

Lähde: Remix News

