Turvapaikanhakijoiden määrä kasvussa Itävallassa – maa kehittää turvapaikkaprosessejaan ja nopeuttaa hakemusten hylkäämistä

Itävallassa turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi noin 10 prosenttia vuonna 2020. Samana ajanjaksona turvapaikkaa hakevien kokonaismäärä EU-alueella laski 31 prosenttia.

Itävallan sisäministeriö ilmoitti vastaanottaneensa lähes 14 200 turvapaikkahakemusta viime vuoden aikana. Luku on korkein vuoden 2017 jälkeen.

Itävallan sisäministeriön vanhempi virkamies Wolfgang Taucher sanoi lehdistötilaisuudessa, että turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut Itävallan maantieteellisen sijainnin takia: maa sijaitsee vilkkaan Balkanin siirtolaisreitin varrella.

Taucher korosti, että Itävalta ei läheskään aina ole turvapaikanhakijoiden tavoite. Monet turvapaikanhakijat ovat juuttuneet Itävaltaan sen jälkeen, kun Itävallan viranomaiset ovat pysäyttäneet heidät matkalla Saksaan tai Pohjois-Euroopan maihin.

Monet turvapaikanhakijat ovat lopulta joutuneet jäämään Itävaltaan Dublin-asetuksen vuoksi. Dublin-asetuksen mukaan turvapaikanhakijoiden on jätettävä hakemuksensa ensimmäiseen EU-maahan, jonne he saapuvat. Jos viranomaiset pysäyttävät heidät matkalle Eurooppaan ja heidän saapumispaikkaansa EU-alueelle ei voida selvittää, pysäyttäneen maan on käsiteltävä turvapaikkahakemus.

Nopeat turvapaikkamenettelyt karsivat talouspakolaiset tehokkaasti

Itävallan sisäministeri Karl Nehammer sanoi lausunnossaan, että turvallisista maista tulevien hakijoiden turvapaikkamenettelyjen tulisi olla kestoltaan mahdollisimman lyhyitä ja heille olisi kerrottava nopeasti, ettei Itävallassa ole turvapaikkaa talouspakolaisille.

Nehammer ilmoitti, että Itävalta aloittaa tässä kuussa niin kutsutut nopeat turvapaikkamenettelyt, joiden tarkoituksena on nopeuttaa taloudellisista syistä matkalla olevien turvapaikanhakijoiden hylkäämistä.

Järjestelmä vaikuttaa tehokkaalta, sillä testivaiheessa viime vuonna noin 400 hakemusta hylättiin vain 72 tunnin kuluessa.

Eräs 33-vuotias marokkolainen tuli salakuljettajan avustamana Itävaltaan ja maksoi matkasta 4000 euroa.

– Työskentelin kampaajana Saudi-Arabiassa melkein kaksitoista vuotta, mies kertoi turvapaikkahaastattelussa.

– Pomoni ei maksanut minulle palkkaa ja työlupa päättyi.

Hän oli oleillut Marokossa kuukauden mutta tuli huomaamaan, että taloudellinen ja sosiaalinen tilanne oli maassa huono.

– En löytänyt työtä, siksi lähdin. Haluan mennä naimisiin, perustaa perheen ja työskennellä.

Mies jätti 6. heinäkuuta 2020 turvapaikkahakemuksen, joka hylättiin jo 9. heinäkuuta 2020. Turvapaikkamenettely kesti vain 62 tuntia.

Testivaiheessa päästiin vieläkin nopeampaan turvapaikkapäätökseen: prosessointiaika oli vain 58 tuntia. Kyseessä oli algerialainen, joka saapui Itävaltaan omatoimisesti ilman salakuljetusta ja maksoi matkasta 3000 euroa.

– Kotimaassani taloudellinen tilanne on erittäin huono, ei ole tulevaisuutta eikä työtä, hän sanoi.

– Haluaisin mennä Ranskaan isäni luo ja työskennellä siellä putkimiehenä.

Mies jätti 28. elokuuta 2020 turvapaikkahakemuksen, joka hylättiin jo 31. elokuuta 2020.

Lähteet Statista, Bundesministerium Inneres, Wiener Zeitung.