Turvapaikanhakijoiden siirrot Välimeren alueelta pian päätökseen

Perjantaina 21.5.2021 Suomeen saapui taas ryhmä alaikäisiksi itsensä ilmoittaneita turvapaikanhakijoita Kreikasta. Suomeen saapui 10 ilman huoltajaa olevaa henkilöä. Välimeren alueelta Suomeen on nyt saapunut 169 turvapaikanhakijaa heinäkuusta 2020 lähtien, eli siirrot on saatu lähes päätökseen.

Valtioneuvoston 27.2.2020 tekemän päätöksen perusteella Suomi vastaanottaa 175 turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Siirroilla Suomi pyrkii jakamaan siirtolaistaakkaa Välimeren alueen valtioiden kanssa.

Suomeen on kymmenen kuukauden aikana saapunut 108 ilman huoltajaa olevaa henkilöä Kreikasta ja 14 Kyprokselta. Sen lisäksi Suomeen on saapunut 27 yksinhuoltajaperheisiin kuuluvaa turvapaikanhakijaa Maltalta, 16 Kyprokselta ja neljä Italiasta. Suurin osa Suomeen siirretyistä turvapaikanhakijoista on Afganistanin ja Somalian kansalaisia.

Suomeen on tulossa vielä yksittäisiä hakijoita Kreikasta, Maltalta ja Italiasta.

Noin 100 Välimereltä saapuneista turvapaikanhakijoista on saanut päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Heistä noin 75 on myös siirtynyt jo kuntien asukkaiksi.

Maahanmuuttovirasto on saanut Välimeren alueelta tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen 12 miljoonaa euroa EU-tukea turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta (AMIF). Summalta katetaan muun muassa vastaanoton kustannuksia.

Ajatuspaja Suomen Perustan laskelmien mukaan yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottamisesta heidän koko elinkaarensa ajalta on 151-271 miljoonaa euroa riippuen siitä, moniko turvapaikanhakija yhdistää yhden perheenjäsenen Suomeen.

Turvapaikanhakijoina tulleet pahentavat Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta. Samalla rahalla voisi esimerkiksi ylläpitää kymmenien tuhansien avuntarvitsijoiden pakolaisleiriä kokonaisen vuoden.