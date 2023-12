Turvapaikanhakijoita siirretty Välimereltä Suomeen

Edellinen hallitus päätti 15.12.2022, että Suomi helpottaa Välimeren alueen EU-maiden vastaanottojärjestelmien tilannetta ja ottaa vastaan enintään 175 näistä maista siirrettävää turvapaikanhakijaa. Suomi on nyt vastaanottanut viimeiset turvapaikanhakijoiden siirrot Välimereltä.

Toukokuusta 2023 lähtien Suomeen on siirretty yhteensä 175 turvapaikanhakijaa. Heistä 55 siirrettiin Kyprokselta, lisäksi Kreikasta, Italiasta, Maltalta ja Espanjasta siirrettiin kaikista 30 turvapaikanhakijaa. Noin 85 prosenttia turvapaikanhakijoista saapui Suomeen elokuun loppuun mennessä, kokonaisuudessaan siirrot saatiin päätökseen 14.12.2023.

Siirretyistä yli puolet miehiä Afganistanista, Syyriasta ja Somaliasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaan siirrettävien hakijoiden on täytynyt olla todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa. Etusijalla siirroissa ovat olleet haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat, kuten ilman huoltajaa olevat alaikäiset, yksinhuoltajaperheet, sairaat ja vammaiset.

Suomeen siirretyistä turvapaikanhakijoista 30 % on Afganistanin kansalaisia, 22 % Syyrian kansalaisia, 15 % Somalian kansalaisia ja loput edustavat kymmentä eri kansalaisuutta.

Heistä 59 % on miehiä ja 41 % naisia. Iältään 30 % on 0–13-vuotiaita, 6 % on 14–17-vuotiaita, 51 % on 18–35-vuotiaita, 12 % on 35–65-vuotiaita ja yksi prosentti yli 65-vuotiaita.

Noin puolet turvapaikanhakijoista tulivat perheenä Suomeen ja noin puolet yksin.

Turvapaikkahakemukset käsitellään yksilöllisesti

Maahanmuuttovirasto käsittelee siirrettyjen turvapaikanhakijoiden hakemukset yksilöllisesti, aivan kuten kaikki muutkin turvapaikkahakemukset.

– Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia on tehty tänä vuonna Suomessa yli 4 000 eli Välimereltä siirrettyjen turvapaikanhakijoiden osuus on tästä määrästä alle viisi prosenttia. Välimereltä siirrettyjen turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyä ei ole priorisoitu muutoin, kuin esimerkiksi alaikäisten ja sairaiden hakemusten osalta, kertoo tulosalueen johtaja Mikko Montin turvapaikkayksiköstä.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt päätöksen vasta yksittäisiin Välimereltä siirrettyjen turvapaikanhakijoiden hakemuksiin. Suurin osa päätöksistä on ollut myönteisiä, ja muutama päätös kielteisiä.