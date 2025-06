Turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä turvallisissa maissa EU:n ulkopuolella

Euroopan komissio antoi 20.5. ehdotuksen, jolla muutettaisiin sääntelyä turvallisista kolmansista maista. Tavoitteena on, että EU:sta turvapaikkaa hakeville voitaisiin nykyistä useammin tarjota turvapaikkaprosessi ja mahdollisuus kansainväliseen suojeluun turvallisessa maassa EU:n, ETA:n ja Schengen-alueen ulkopuolella. Hallitus informoi eduskuntaa ehdotuksesta kirjelmällä 18.6.

Nykyisin EU-jäsenvaltio voi siirtää turvapaikanhakijan turvalliseksi katsottuun kolmanteen maahan, jos hakijalla on tähän maahan jokin aiempi yhteys. Jatkossa hakija voitaisiin siirtää turvalliseen kolmanteen maahan myös, jos hän on matkustanut unionin alueelle kyseisen maan kautta tai jos turvallisen maan kanssa on tehty sopimus turvapaikkaprosessin siirrosta.

Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä tehty valitus ei enää automaattisesti lykkäisi hakijan siirtoa. Tavoitteena on ehkäistä valitusten väärinkäyttöä viivytyskeinona.

Komission ehdotuksella tehtäisiin muutoksia menettelyasetukseen. Menettelyasetus on osa EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta, jota aletaan soveltaa kesäkuussa 2026. Nyt esitetyt muutokset tukisivat sopimuksen tavoitetta tehostaa turvapaikkahakemusten käsittelyä ja tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Valtioneuvosto kannattaa helpotusta hakijan ja kolmannen maan väliseen yhteysvaatimukseen

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että turvapaikanhakujärjestelmää tehostetaan ja kehitetään. Se tukee toimia, joilla vähennetään perusteettomia turvapaikkahakemuksia. Muuttoliikepolitiikassa tulee panostaa vahvoihin ja toimiviin kumppanuuksiin lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa.

Valtioneuvosto edistää EU-tason toimia, joilla lisättäisiin mahdollisuuksia tarjota turvapaikkaprosessi ja kansainvälistä suojelua turvallisissa kolmansissa maissa. Se suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin, jotka helpottaisivat vaatimusta hakijan ja kolmannen maan välisestä yhteydestä. Valmistelun aikana on vielä arvioitava, onko yhteyttä tarpeen vaatia lainkaan.

Valtioneuvosto katsoo, että turvalliseen kolmanteen maahan siirrettävä hakija tulee voida poistaa maasta ennen valituksen käsittelemistä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Komissiolta ehdotus myös turvallisista alkuperämaista

Komissio antoi 16.4. ehdotuksen turvapaikanhakijoille turvallisten alkuperämaiden määrittelemisestä. Tarkoitus olisi edistää todennäköisesti perusteettomien turvapaikkahakemusten ripeää tutkintaa: jos hakija on kotoisin turvalliseksi katsotusta alkuperämaasta, hänen hakemuksensa käsiteltäisiin nopeutetusti. Hallitus informoi eduskuntaa tästä ehdotuksesta kirjelmällä 12.6.

Molemmat komission ehdotukset etenevät seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

