Turvapaikkakeskuksessa verinen hyökkäys – transsukupuolista syyrialaista puukotettiin kasvoihin

Transsukupuolinen turvapaikanhakija oli tehnyt aiemmin ilmoituksen ahdistelusta, mutta sama mies hyökkäsi uudelleen – tällä kertaa veitsen kanssa.

Hollannin Leidenissä sijaitsevassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa koettiin viime viikonloppuna raju välikohtaus, kun 24‑vuotias syyrialainen transsukupuolinen turvapaikanhakija Danial joutui toisen asukkaan väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Gelderlanderin mukaan uhria oli seurattu veitsen kanssa noin puolen tunnin ajan ennen kuin hyökkääjä iski useita kertoja, myös kasvoihin, jättäen Danialin tajuttomaksi ja verissään.

LGBT Asylum Support ‑järjestön mukaan Danial on “erittäin haavoittuvassa asemassa” oleva turvapaikanhakija, joka oli yrittänyt paeta hyökkääjää turvautumalla huoneeseen, jossa oli nainen ja kolme pientä lasta. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt tekijää, joka jatkoi pahoinpitelyä lasten silmien edessä.

“Olet likainen homop*ska ja sika” – hyökkääjä huusi solvauksia

Hollantilaisen Geenstijl-uutiskanavan mukaan hyökkääjä huusi uhrille useita vihamielisiä ja halventavia solvauksia, kuten: “Olet likainen homop*ska ja sika. Olet arvoton… Saat maksaa tästä. Olet likainen ja epäpuhdas.”

Hyökkäyksen aikana paikalla olleet muut asukkaat ja vartijat eivät järjestön mukaan puuttuneet tilanteeseen, vaikka nainen huusi apua. Vasta kun Danial onnistui raahautumaan vastaanottoon verisenä ja sekavana, vartijat hälyttivät poliisin.

24‑vuotiasta transsukupuolista syyrialaista turvapaikanhakija Danialia puukotettiin kasvoihin Leidenin vastaanottokeskuksessa.. Kuvakaappaus X.

Poliisi otti epäillyn kiinni – taustalla aiempi seksuaalisen ahdistelun ilmoitus

Poliisi pidätti epäillyn sunnuntai-iltana, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet, onko hän edelleen säilössä. Tapauksen taustalta paljastui, että Danial oli vain kaksi päivää aiemmin tehnyt ilmoituksen samasta miehestä, joka oli hänen mukaansa seksuaalisesti ahdistellut häntä hississä.

Järjestön puheenjohtaja Sandro Kortekaas kertoo, että epäilty oli häirinnyt Danialia jo useiden päivien ajan. Turvakeskuksen vartijat olivat varoittaneet, että tilanteen kärjistäminen voisi lisätä miehen aggressiivisuutta.

COA kiistää väitteet välinpitämättömyydestä

Hollannin turvapaikanhakijoiden vastaanotosta vastaava virasto COA ei kommentoinut seksuaalisen ahdistelun väitteitä, mutta kiisti jyrkästi syytökset siitä, ettei asukkaiden valituksia otettaisi vakavasti. COA:n mukaan kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva häirintä yleistä

Leidenin vastaanottokeskus toimii entisessä toimistorakennuksessa, jossa asuu pieni määrä LGBT‑turvapaikanhakijoita. Järjestöjen mukaan he kokevat usein turvattomuutta yhteismajoituksessa. Kortekaasin mukaan syrjintä on “rakenteellista”, ja siihen kuuluu muun muassa lattialle sylkemistä LGBT‑asukkaiden läsnä ollessa.

Lue lisää aiheesta: