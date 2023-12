Tutkijat: Auringossa on ennennäkemätön ”pimeä aukko, joka lähettää epätavallisen nopeaa säteilyä” kohti Maata

Space.comin mukaan jättimäinen pimeä alue, jota kutsutaan koronaaliseksi aukoksi, on leveämpi kuin 60 maapallon koko yhteensä.

Se säteilee aurinkotuuleksi kutsuttua säteilyä, ja reiän koko ja suunta on ”ennennäkemätön auringon syklin tässä vaiheessa”, kirjoitti Harry Baker Live Science -lehdestä.

NASA jakoi lauantaina Solar Dynamics Observatory -verkkosivustollaan videosilmukan massiivisesta aukosta.

Recently a gaint Coronal Hole bigger than 60 Earths has opened in the Sun pic.twitter.com/SgzCz1CXkT

