Tutkijat luovat äidittömiä laboratoriohiiriä ja aikovat mahdollistaa homomiehille keinotekoisen ja luonnottoman tavan hankkia lapsia

Kokeen tuloksista kerrottiin Francis Crick -instituutissa Lontoossa järjestetyssä kolmannessa kansainvälisessä ihmisen geenien muokkausta käsittelevässä huippukokouksessa. Times-lehti uutisoi, että kokeen tulokset voisivat viime kädessä ”tasoittaa tietä homomiehille, jotta he voisivat saada kummankin vanhemman yhteisiä lapsia”.

Japanin Kyushun yliopiston Katsuhiko Hayashin valvoma koe on olennainen lisäys vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen, jossa tuotettiin 12 pelkästään urospuolisista vanhemmista peräisin olevaa hiirtä, joilla oli syntyessään hengitysvaikeuksia ja eivät selvinneet kauan hengissä.

Tällä kertaa tutkijat yrittivät 600 implantointia ja tuottivat vain seitsemän hiirtä – mutta kaikki seitsemän näyttivät kasvavan terveiksi ja saavan omia jälkeläisiä.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun urossoluista on saatu aikaan nisäkkäiden vahvoja munasoluja”, Hayashi sanoi Lontoossa.

