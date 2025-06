Tutkimuksen mukaan tunnetut maahanmuuttoreitit levittävät tauteja Eurooppaan

Ne maahanmuuttajat, jotka eivät ole tartunnan saaneita lähtiessään kotimaastaan, ovat alttiita saamaan tartuntoja matkalla ennen saapumistaan Eurooppaan.

Vuonna 2022 kirjattu Euroopan suurin kurkkumätäepidemia seitsemään vuosikymmeneen on geneettisesti yhdistetty tunnettuihin muuttoreitteihin mantereella eikä potilaiden alkuperämaihin, kertoo New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistu uusi tutkimus. Tutkijat havaitsivat myös, että epidemian aiheuttava kanta on yhteydessä vuoden 2025 epidemiaan Saksassa, mikä herättää huolta Corynebacterium diphtheriae-bakteerin jatkuvasta havaitsemattomasta leviämisestä Länsi-Euroopassa.

Tammikuusta marraskuuhun 2022 mennessä kymmenessä maassa vahvistettiin 362 tapausta. Suurin osa tartunnan saaneista oli 16–20-vuotiaita miespuolisia maahanmuuttajia, ja eniten tapauksia raportoitiin Saksassa (118 tapausta) ja Itävallassa (66 tapausta). Lähes kaikki potilaat (96,1 %) olivat joko äskettäin muuttaneet maahan, olleet yhteydessä maahanmuuttajayhteisöihin tai saapuneet vasta raportointimaahan.

”Useissa Euroopan maissa havaittiin läheisesti toisiinsa liittyviä kurkkumätäklooneja”, sanoi tohtori Andreas Hoefer. ”Analyysimme osoittaa, että ihmiset, jotka lähtivät kotimaastaan ilman tautia, saivat kurkkumädän matkalla kohdemaahan, jossa heidät diagnosoitiin.”

Huhtikuussa 2025 Saksan viranomaiset ilmoittivat uudesta taudinpurkauksesta, joka havaittiin alun perin vuonna 2022. Tapaukset koskivat kodittomia henkilöitä, vanhuksia ja rokottamattomia lapsia.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: