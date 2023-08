Tutkimus: Amerikkalaiset tukevat Israelia Netanjahun hallituksen paheksunnasta huolimatta

Jerusalem Post julkaisi artikkelin Pew-tutkimuskeskuksen kaksivuotisesta tutkimuksesta amerikkalaisten suhtautumisesta Israeliin mielenkiintoisin tuloksin.

Amerikkalaiset suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti Israeliin, vaikka he suhtautuvatkin kriittisemmin pääministeri Benjamin Netanjahuun ja Israelin hallitukseen, osoittaa uusi Pew-tutkimus.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana tehdyssä tutkimuksessa oli jonkin verran mielipide-eroja ikäryhmästä ja vakaumuksesta riippuen vuoden 2022 osuudessa.

Yli 65-vuotiailla amerikkalaisilla oli 69 prosentin myönteinen näkemys Israelista, kun taas 30-49-vuotiaiden ikäryhmässä se oli 49 prosenttia, ja alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä se laskee 41 prosenttiin. Republikaanit kannattavat Israelia 71 prosentilla, kun taas demokraattien keskuudessa 44 prosentilla on myönteinen näkemys maasta.

Tutkimuksen mukaan uskonnolliset amerikkalaiset tukevat Israelia enemmän

Amerikkalaisista protestanteista 63 prosenttia suhtautuu Israeliin myönteisesti, kun taas uskonnollisesti sitoutumattomien osuus on 42 prosenttia. Valkoisten evankelikaalien kannatus oli korkein, 80 prosenttia. Amerikan juutalaisille sekä muslimeille ei voitu antaa lukua otoskokorajoitusten vuoksi.

Alle puolet (48 %) amerikkalaisista suhtautuu myönteisesti Israelin hallitukseen, mutta kahdella kolmasosalla on myönteinen kuva Israelin kansasta. Tämä vastaa tapaa, jolla monet maat koetaan maailmalla.

Peräti 26 prosenttia amerikkalaisista sanoi, ettei ollut koskaan kuullut Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta.

18-29-vuotiaiden ikäryhmässä vain 13 prosenttia vastaajista luottaa siihen, että Netanjahu hoitaa maailmanpolitiikkaa. Vaikka puoluekannalla näyttää olevan vaikutusta, 49 prosenttia republikaanien äänestäjistä luottaa Israelin pääministerin ”maailmanlaajuiseen johtajuuteen”.

Useimmat vastaajat pitivät Yhdysvaltojen ja Israelin suhdetta vahvana

Yhdysvaltain ja Israelin suhde on vuoden 2022 kyselyyn vastanneiden mukaan edelleen vahva. Vastaajista 74 prosenttia kuvaili maiden välistä suhdetta ”hyväksi” sekä demokraattien että republikaanien leirissä. Korkeakoulututkinnon suorittaneet amerikkalaiset sanoivat todennäköisemmin, että suhde on ”hyvä”, ja jatkokoulutuksen suorittaneet olivat todennäköisimmin sitä mieltä, että Yhdysvalloilla on myönteinen suhde Israeliin.

Merkittäviä erimielisyyksiä on siitä, onko Yhdysvaltain presidentti Joe Biden liian tiukka vai liian lempeä jommallekummalle osapuolelle. Enemmistö amerikkalaisista (62 %) ei ollut varma siitä, suosiiko presidentti israelilaisia vai palestiinalaisia. Kuitenkin 13 % oli sitä mieltä, että hän ”suosii palestiinalaisia Israelin etujen kustannuksella”. Vain 13 prosenttia oli sitä mieltä, että hän noudattaa tarvittavaa tasapainoa.

Lähde: Jerusalem Post