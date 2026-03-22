Tutkimus: Boomerit elävät pidempään kuin omat lapsensa – nuorempien sukupolvien kuolleisuus rajussa nousussa

Uusi tutkimus paljastaa, että boomerit saattavat elää pidempään kuin heidän omat lapsensa — ensimmäistä kertaa modernissa historiassa.

Yhdysvalloista kantautuu tutkimustulos, joka kääntää vuosikymmeniä jatkuneen terveystrendin päälaelleen. Vuosina 1946–1964 syntyneet boomerit eivät ole ainoastaan taloudellisesti etulyöntiasemassa nuorempiin sukupolviin verrattuna — nyt näyttää siltä, että he saattavat myös elää pidempään kuin omat lapsensa.

Tuore amerikkalaistutkimus osoittaa, että nuorempien ikäluokkien kuolleisuus on kääntynyt nousuun erityisesti syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä erilaisten ulkoisten syiden vuoksi.

Tutkimus: nuorempien sukupolvien kuolleisuus kasvaa jyrkästi

Proceedings of the National Academy of Sciences –julkaisussa ilmestynyt tutkimus paljastaa, että vuosina 1970–1985 syntyneet — eli myöhäinen X-sukupolvi ja vanhemmat millenniaalit — ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka terveyskehitys on selvästi heikentynyt verrattuna aiempiin sukupolviin.

Tutkimuksessa todetaan, että näissä ikäryhmissä näkyy kasvavaa kuolleisuutta sydänsairauksiin, syöpiin ja ulkoisiin tekijöihin, kuten onnettomuuksiin.

– “Tämä on aidosti hälyttävä trendi”, sanoo Tufts-yliopiston tutkija Leah Abrams People-lehden mukaan.

Erityisen jyrkkä kasvu näkyy paksusuolisyövän ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttamissa kuolemissa — jopa ikäryhmissä, joita on aiemmin pidetty suhteellisen nuorina ja terveinä.

– “Nuorten aikuisten kuolleisuuden nousu ei ole koskaan hyvä merkki”, Abrams varoittaa.

Boomerit muodostavat historiallisen poikkeuksen

Aiemmin jokainen uusi sukupolvi on elänyt pidempään ja terveempänä kuin edeltäjänsä. Boomerit näyttävät kuitenkin muodostavan käännekohdan, jonka jälkeen terveyden paraneminen on pysähtynyt ja kääntynyt jyrkkään laskuun.

Tutkijat nostavat esiin riskitekijöitä, jotka ovat yleistyneet nuoremmissa ikäluokissa:

diabetes

korkea verenpaine

lihavuus

epäterveellinen ruokavalio

elämäntapojen rapautuminen

Näiden tekijöiden yhdistelmä näkyy nyt karulla tavalla kuolleisuustilastoissa.

