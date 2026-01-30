Tutkimus: Enemmistö suomalaisista vastustaa hallituksen Israel-linjaa ja vaatii asekaupan lopettamista

Fingon tilaama tutkimus paljastaa selkeän enemmistön vastustavan hallituksen Israel-linjaa ja tiivistyvää aseteknologia­yhteistyötä.

Tuoreen Taloustutkimuksen kyselyn mukaan 52 prosenttia suomalaisista haluaa lopettaa Suomen ja Israelin välisen asekaupan, kunnes Israel lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen. Kyselyn tilasi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Fingon toiminnanjohtaja Linda Konate korostaa, että tulokset avaavat uuden näkökulman suomalaisten suhtautumisesta ulkopolitiikkaan.

”Kysely lisää ymmärrystä suomalaisten suhtautumisesta Suomen ja Israelin välisiin suhteisiin. Suomalaisten kantoja tähän ajankohtaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kysymykseen ei ole tietääksemme aiemmin käsitelty julkisuudessa. Suomessa tarvitaan selvästi lisää keskustelua ulkopolitiikan arvoista ja suunnasta.”

Selvä enemmistö lopettamisen kannalla

Kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen: “Suomen tulee lopettaa asekauppa Israelin kanssa, kunnes se lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen.”

Tulokset jakautuivat seuraavasti:

52 % samaa mieltä

35 % eri mieltä

13 % ei osannut sanoa

Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita huomauttaa, että jakolinjoista huolimatta enemmistön kanta on selkeä.

”Vaikka asekauppa selkeästi jakaa suomalaisia, on ero asekaupan vastustajien ja tukijoiden välillä merkittävä. Suuri osa suomalaisista torjuu kategorisesti hallituksen päätöksen jatkaa ja syventää läheistä aseteknologista yhteistyötä Israelin kanssa.”

Asekauppa kasvanut – ja ajoitus herättää kritiikkiä

Hautaviidan mukaan keskustelun kiihtymiselle on kaksi pääsyytä: yhteistyön tiivistyminen ja sen ajoitus.

”Suomen käymä asekauppa ja yhteistyö Israelin kanssa on tiivistynyt entisestään 2020-luvulla. Toisaalta keskustelua kirvoittaa asekaupan ajoitus, sillä Israel on viime vuosina toteuttanut kansanmurhaa Gazassa ja kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on asettanut maan johtajille pidätysmääräykset epäiltyinä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.”

Tukholman rauhantutkimusinstituutti SIPRI raportoi, että vuosina 2020–2024 yli 35 prosenttia Suomen raskaista asehankinnoista tuli Israelista. Israel on ollut Suomen suurin yksittäinen raskaan kaluston toimittaja.

Suomen puolustusselonteossa (2024) Israel nimettiin ”olennaiseksi kumppaniksi” puolustusmateriaaliyhteistyössä.

Ristiriita Suomen ulkopoliittisiin tavoitteisiin

Hautaviidan mukaan asekauppa ei ole linjassa Suomen julkilausuttujen arvojen kanssa.

”Asekauppa on räikeässä ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden, kuten oikeusvaltioperiaatteen, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien edistämisen kanssa.”

Hän varoittaa myös tulevista riskeistä:

”Mikäli Israeliin kohdistetaan kansainvälisiä talouspakotteita tulevina vuosina – kuten enemmistöt haluavat monessa Euroopan maassa, Suomessa mukaan lukien – Suomi joutuu hankalaan tilanteeseen Israelin kanssa muodostuneen riippuvuuden vuoksi.”

Hautaviita muistuttaa lisäksi Israelin päätöksestä olla toimittamatta asejärjestelmiä Ukrainalle, koska maa haluaa säilyttää hyvät suhteet Venäjään.

”Nykyinen kumppanuus sitoo Suomea tiiviisti Israeliin vuosikymmeniksi eteenpäin.”

Jatkoa vuoden 2024 kyselylle

Kysely jatkaa Fingon vuonna 2024 teettämää selvitystä, jonka mukaan yli puolet suomalaisista kannatti talouspakotteita Israelille.

Uusin aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 19.–30.12.2025, ja se on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja puoluekannatuksen mukaan.

Israel-hankinnat: ilmatorjunnasta tiedusteluun

Suomen ja Israelin välinen puolustusyhteistyö näkyy erityisesti ilmatorjunnan ja tiedusteluteknologian hankinnoissa. Viime vuosien merkittävin yksittäinen kauppa on ollut israelilaisen Rafael-yhtiön David’s Sling ‑ilmatorjuntajärjestelmä (eli Daavidin linko) joka muodostaa uuden pitkän kantaman torjuntakyvyn Suomen ilmapuolustukseen.

Lisäksi Suomi on ostanut Israelista miehittämättömiä ilma-aluksia (UAV) tiedustelu- ja valvontakäyttöön, yhteisarvoltaan yli 17 miljoonaa euroa. Israelista on hankittu myös suojavarusteita, sensorijärjestelmiä ja muuta puolustusteknologiaa, joiden avulla Suomi on vahvistanut sekä ilmatorjuntaa että tilannekuvaa.

Fingon mukaan juuri nämä hankinnat ovat luoneet riippuvuussuhteen, joka voi tulevaisuudessa rajoittaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumatilaa, mikäli Israelin kansainvälinen asema heikkenee tai pakotteet kiristyvät.

