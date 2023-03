Tutkimus: Jopa 200 yhdysvaltalaista pankkia lähellä romahdusta

Uuden raportin mukaan 186 yhdysvaltalaisella pankilla ei ole riittävästi varoja maksaakseen kaikille asiakkaille, jos vain puolet vakuuttamattomista tallettajista päättää nostaa rahansa.

Lähes 200 yhdysvaltalaista pankkia kohtaa samanlaisia riskejä kuin ne, jotka hiljattain johtivat Silicon Valley Bankin (SVB) romahdukseen ja konkurssiin. Tämä käy ilmi Social Science Research Network -verkkolehdessä tällä viikolla julkaistusta tutkimuksesta. SVB, joka oli merkittävä teknologia- ja startup-aloille keskittynyt yhdysvaltalainen lainanantaja, suljettiin viime viikolla sääntelyviranomaisten toimesta massiivisten talletusvirtojen jälkeen.

Tutkimuksessa neljä arvostettujen yhdysvaltalaisten yliopistojen taloustieteilijää arvioi, kuinka paljon yhdysvaltalaisten pankkien varojen markkina-arvo on laskenut viimeaikaisten koronnostojen vuoksi.

”Maaliskuun 7. päivästä 2022 maaliskuun 6. päivään 2023 liittovaltion ohjauskorko nousi jyrkästi 0,08 prosentista 4,57 prosenttiin, ja tähän korotukseen liittyi määrällinen kiristys. Tämän seurauksena pankkien taseiden kaltaiset pitkäaikaiset omaisuuserät menettivät merkittävästi arvoaan samana ajanjaksona.”

Joukkovelkakirjoihin sidotut varat

Vaikka koron nousu suosii pankkeja, koska se kannustaa niitä nostamaan luotonantokorkojaan, monet yhdysvaltalaiset pankit ovat sitoneet merkittävän osan ylimääräisestä likviditeetistään Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjoihin. Näin tehtiin, kun korot olivat lähellä nollaa. Näiden joukkovelkakirjojen arvo on nyt laskenut jyrkästi koronnostojen vuoksi – sijoittajat voivat nyt yksinkertaisesti ostaa äskettäin liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjoja, jotka tarjoavat korkeamman koron. Pankkien salkkujen laskua pidetään ”realisoitumattomana”, mikä paradoksaalisesti tarkoittaa, että arvopapereiden arvo on tosiaan laskenut, mutta tappio näkyy edelleen ”vain paperilla”.

Ongelmia syntyy, kun asiakkaat vaativat talletustensa palauttamista ja pankit joutuvat myymään arvopaperinsa huomattavalla tappiolla maksaakseen tallettajille takaisin. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi johtaa pankin maksukyvyttömyyteen tai, kuten Silicon Valley Bankin tapauksessa, asiakkaiden luottamuksen menettäminen voi aiheuttaa ”nostoryntäyksen”, joka on määritelty ”talletuspaoksi, jossa epätavallisen suuri määrä säästäjiä nostaa tai yrittää nostaa nopeasti rahojaan pankista”.

”Talletuspaon riski on monin paikoin merkittävä”

Raportin laatijat ovat tutkineet, kuinka suuri osuus yhdysvaltalaisten lainanantajien rahoituksesta tulee vakuuttamattomista talletuksista: mitä suurempi osuus on, sitä suurempi on pankkikriisin riski. Esimerkiksi SVB:n tapauksessa, jossa 92,5 prosenttia talletuksista oli vakuuttamattomia, talletuspako johti pankin romahtamiseen vain kahdessa päivässä. Kirjoittajat päättelevät, että 186 yhdysvaltalaisella pankilla ei ole riittävästi varoja maksaa kaikille asiakkaille, jos edes puolet vakuuttamattomista tallettajista päättää nostaa rahansa. Talletuspaon riski on siis heidän mukaansa hyvin todellinen monissa paikoissa.

Useimmat analyytikot katsovat, että SVB:n kaatuminen on aiheuttanut ”aaltoja koko Yhdysvaltain pankkisektorilla” ja näin ollen toisen lainanantajan, Signature Bankin, sulkemisen. Mutta myös useiden muiden yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten osakkeet ovat laskeneet, kuten Wall Streetin kuuden suurimman pankin, joiden markkina-arvo on laskenut noin 165 miljardia dollaria eli noin 13 prosenttia niiden yhteenlasketusta arvosta. Aiemmin tällä viikolla luottoluokituslaitos Moody’s laski Yhdysvaltain pankkijärjestelmän näkymiä ”vakaasta” ”negatiiviseksi” vedoten ”nopeasti heikkenevään toimintaympäristöön”.

Lähde: Göteborgs-Posten, Nordfront, CNBC