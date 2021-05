Tutkimus: Käyttövoima on tehoa ja ympäristöystävällisyyttä tärkeämpi uuden auton valinnassa

Suomalainen valitsee uuden auton käyttövoiman perusteella. Sen sijaan ympäristöystävällisyyden merkitys valintakriteerinä on laskenut kuluneena vuotena. Perinteinen bensiini on yhä niukasti suosikkivalinta uuden auton käyttövoimaksi, mutta kevyesti sähköistetyt itselataava hybridi ja kevythybridi ovat jo lähes yhtä haluttuja.

Koronapandemian aikana notkahtanut autokauppa on osoittanut viime kuukausina ensimmäisiä piristymisen merkkejä. Kyselytutkimus kertoi, millä kriteereillä suomalaiset tällä hetkellä valitsevat autonsa: ykköseksi nousee käyttövoima, jota pitää uutta autoa ostaessa tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmästä tekijästä kolme neljästä suomalaisesta. Tulos on sama kuin vuosi sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa.

Toiseksi tärkeimmäksi nousee viimevuotisesta tutkimuksesta poiketen moottorin teho ja suorituskyky (55%), joka ohittaa nyt tärkeysjärjestyksessä auton ympäristöystävällisyyden. Ympäristöystävällisyyttä pitää nyt tärkeänä kriteerinä 53 prosenttia, vuosi sitten 59 prosenttia suomalaisista. Etenkin dieselillä ajavat painottavat moottorin tehon tärkeyttä. Naiset ja yli 50-vuotiaat pitävät ympäristöystävällisyyttä muita tärkeämpänä.

Ympäristöystävällisyyden merkityksen lasku voi kertoa siitä, että moni on aiempaa hämmentyneempi, mikä on järkevin valinta, jos pohtii kokonaisuutena niin auton tuottamisesta kuin sen käytöstä aiheutuvia päästöjä. Julkisuudessa on viime aikoina puitu esimerkiksi sähköautojen akkujen tuotantoon liittyviä ympäristöhaittoja. Myös korona-aika on voinut muuttaa ostokäyttäytymistä ja lisätä kustannusten painottamista.

Tämän hetken puhuttavin kysymys autokaupassa on, millä tahdilla Suomen autokanta sähköistyy. Käyttövoimavalinnassa aiempaa useampi kallistuu itselataavaan hybridiin tai kevythybridiin, jonka valitsisi nyt uutta autoa ostaessa joka viides. Edelleen niukasti suosituin vaihtoehto on kuitenkin perinteinen bensiiniauto, johon päätyisi joka neljäs. Näiden jälkeen suosituimmat ovat ladattava hybridi (13%), diesel (9%) ja täyssähkö (9%).

Kevythybridillä voidaan vähentää polttoaineenkulutusta tarvitsematta itse muuttaa tutuksi tullutta autoilu- ja tankkaustapaa millään tavalla, joten kynnys niihin siirtymiseen on matala. Muutos on yhä enemmän myös väistämätöntä, sillä valtaosassa automerkkien uusia malleja on jo mukana jonkinlainen kevythybriditekniikka.

Auton käyttötarpeet näyttävät polarisoituvan. Siinä missä bensiinin suosio käyttövoimana vähenee ja bensiiniautoja korvataan vähitellen täyssähköautoilla ja hybrideillä erityisesti suuremmissa kaupungeissa, dieselillä puolestaan vaikuttaa olevan muuttumattomana pysyvä kannattajakuntansa, jonka tarpeisiin dieselauto istuu.

Sähköauton hankintaa jarruttavat kyselyn mukaan ennen kaikkea puutteet latausmahdollisuuksissa sekä korkea hankintahinta. Vaikka autojen ostohinta olisi sama, täyssähkö jäisi yhä kyselyn perusteella suosiossa itselataavan hybridin ja bensiiniauton taakse.

Seuraavat syyt jarruttavat suomalaisten täyssähköauton tai ladattavan hybridin hankintaa: latausmahdollisuuksien vähäisyys pidemmillä matkoilla (61%), latausmahdollisuuden puuttuminen kotoa tai työpaikalta (57%), hinta (55%), auton toimintamatka mietityttää (51%), epäselvyys akkujen kestoiästä (47%) sekä akkujen valmistuksen ympäristöhaitat (30%).

Lähde If:n tiedote.